La sonada disputa legal entre el fabricante de Oreo y el supermercado Aldi por los empaques de unas galletas
La empresa matriz fabricante de galletas como Oreo y Chips Ahoy demandó a la cadena de supermercados Aldi por vender productos con empaquetado similar en colores y diseños.
¿Copia, homenaje o coincidencia? Una nueva disputa legal enfrenta al fabricante de alimentos Mondelez International con la cadena de supermercados ALdi.
Y es que, a criterio de Mondelez y su equipo legal, sus productos Oreo, Chips Ahoy, Nuter Butter o Wheat Thins, están siendo "copiados descaradamente" por Aldi en Estados Unidos.
Por ello, la semana pasada Mondelez — con sede en Chicago— introdujo ante un tribunal en Illinois una demanda federal, alegando que los envoltorios de Aldi "probablemente engañarán y confundirán a los compradores", y que se amenaza con daños irreparables a Mondelez y sus marcas comerciales.
La empresa está buscando una compensación monetaria y una orden del tribunal que detendría a Aldi de vender productos que infrinjan las marcas registradas de Mondelez. En la demanda se muestran múltiples imágenes comparandos los productos y sus similitudes en el empaquetamiento.
Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: Haz clic aquí para estar al tanto de las noticias y no perderte ninguna actualización.
Aldi, que fue fundada en Alemania, mantiene precios bajos vendiendo principalmente productos bajo sus propias marcas. Es una de las cadenas de alimentos de más rápido crecimiento en EEUU, con más de 2.500 tiendas en 39 estados.
La cadena ha enfrentado otras demandas con anterioridad. Desde 2024 perdió casos en Australia y Reino Unido por presentar productos con semejanzas en los envoltorios con las marcas Baby Bellies y Thatchers.
Vea también: