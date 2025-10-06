La Corte Suprema inicia un nuevo período judicial en medio de la ofensiva de Trump por ampliar su poder presidencial

Video Corte Suprema permite al gobierno Trump terminar el TPS a más de 300,000 venezolanos: ¿qué sigue?

La Corte Suprema de Estados Unidos comienza este lunes una sesión trascendental con importantes pruebas del poder presidencial en la agenda, junto con casos cruciales sobre el voto y los derechos de las personas LGBTQ.

La mayoría conservadora de la corte ha sido hasta ahora receptiva, al menos en fallos preliminares, a muchas de las reafirmaciones de autoridad del presidente Donald Trump. La jueza progresista Ketanji Brown Jackson invocó la tira cómica Calvin y Hobbes después de una de esas decisiones que permitieron el recorte de 783 millones de dólares en fondos de investigación.

“Esta es una jurisprudencia de Calvinball con un giro. Calvinball tiene solo una regla: no hay reglas fijas. Parece que nosotros tenemos dos: esa, y que esta administración siempre gana”, escribió Jackson.

Los jueces conservadores podrían ser más escépticos cuando realicen un examen en profundidad de algunas políticas de Trump, incluidas la imposición de aranceles por parte del presidente sin necesidad de aprobación por el Congreso y las restricciones que desea imponer a la ciudadanía por derecho de nacimiento.

Si la misma división conservadora-progresista que ha marcado tantas apelaciones de emergencia de Trump perdura, "nos espera uno de los períodos judiciales más polarizadores hasta ahora", dijo Irv Gornstein, director ejecutivo del Instituto de la Corte Suprema en la facultad de derecho de la Universidad de Georgetown.

Los jueces emitirán juicios en los próximos 10 meses sobre algunas de las iniciativas más controvertidas de Trump.

Tres casos importantes sobre el poder presidencial en la agenda

Los jueces escucharán un caso crucial para la agenda económica de Trump a principios de noviembre mientras consideran la legalidad de muchos de sus amplios aranceles. Dos tribunales inferiores han determinado que el presidente no tiene el poder de imponer unilateralmente aranceles de amplio alcance bajo una ley de poderes de emergencia.

Los estados y las pequeñas empresas argumentan que Trump no puede usurpar los poderes de imposición fiscal del Congreso declarando emergencias nacionales y utilizando aranceles para abordarlas.

Sin embargo, el gobierno dice que la ley sí le otorga al presidente el poder de regular la importación, y eso incluye los aranceles. Cuatro jueces disidentes en un tribunal de apelaciones federal en Washington aceptaron ese argumento, trazando un posible camino legal en la corte superior.

En diciembre, los jueces abordarán el poder de Trump para despedir a miembros de agencias independientes a voluntad, un caso que probablemente llevará a la corte a revocar, o reducir drásticamente, una decisión de hace 90 años. Esta requería una causa, como negligencia en el deber, antes de que un presidente pudiera despedir a funcionarios confirmados por el Senado.

El resultado parece poco dudoso, ya que los conservadores han permitido que las destituciones se lleven a cabo mientras se resuelve el caso, incluso después de que jueces de instancias inferiores declararan ilegales esos despidos. Las tres jueces liberales han discrepado en cada ocasión.

Otro caso que ha llegado a la corte pero aún no ha sido considerado afecta al decreto de Trump que niega la ciudadanía por derecho de nacimiento a los niños nacidos en Estados Unidos de padres que están en el país de forma ilegal o temporal.



El gobierno ha apelado fallos de tribunales inferiores que bloquean la orden por inconstitucional o probablemente inconstitucional, desafiando más de 125 años de interpretación generalizada y un fallo de la Corte Suprema de 1898. El caso podría ser argumentado a finales del invierno o principios de la primavera.

La corte podría otorgar a los republicanos victorias significativas en derecho al voto y financiamiento de campañas

El futuro de los distritos electorales con mayorías de votantes negros, hispanos o nativos estadounidenses está en juego en un caso sobre la redistribución congresional en Louisiana, que se debatirá a mediados de octubre.

El estado, controlado por los republicanos, ha abandonado la defensa de un mapa político que permitió elegir a dos congresistas negros. En su lugar, Louisiana busca que la Corte rechace cualquier consideración de la raza en la redistribución, en un caso que podría provocar cambios importantes en la Ley de Derechos Electorales.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, y los otros cinco jueces conservadores han mostrado escepticismo ante la consideración de la raza en la vida pública, incluyendo una decisión de 2023 que puso fin a la acción afirmativa en las admisiones universitarias.

La posición de Louisiana permitiría al estado y a otros estados del sur controlados por los republicanos elaborar nuevos mapas políticos que eliminen prácticamente todos los distritos de mayoría negra para la Cámara de Representantes, que hasta ahora han sido bastiones demócratas, según expertos en derechos electorales.

Los jueces no resolvieron el caso en junio después de escuchar los argumentos durante el anterior periodo judicial. La Corte no necesita ir tan lejos como pretende Louisiana para rechazar el mapa congresional. Sin embargo, una segunda ronda de argumentos es un hecho poco común en el Tribunal Supremo y, en ocasiones, presagia un cambio significativo por parte de los jueces. La decisión Citizens United de 2010, que provocó aumentos dramáticos en el gasto independiente en las elecciones estadounidenses, se produjo tras un segundo debate.

Los republicanos, incluida la administración de Trump, también impulsan una iniciativa para eliminar los límites sobre cuánto pueden gastar los partidos políticos coordinándose con candidatos al Congreso y la presidencia.

Los jueces están revisando un fallo de apelaciones que confirmó una disposición de la ley electoral federal de más de 50 años. Los demócratas habían pedido a la Corte que mantuviera la ley vigente, y la Corte Suprema la respaldó en 2001.

Pero Roberts, quien recientemente celebró su vigésimo aniversario como presidente de la Corte, ha encabezado un tribunal que ha invalidado una regulación de financiamiento de campañas tras otra.

Aún no se ha fijado fecha para los argumentos.

Mujeres y niñas trans enfrentan un desafío sobre su participación en equipos deportivos escolares

Más de dos docenas de estados han aprobado leyes que prohíben a mujeres y niñas trans competir en ciertos deportes.

Los jueces están revisando casos de Idaho y Virginia Occidental, donde las atletas trans ganaron en tribunales inferiores.

En junio, la Corte Suprema confirmó una prohibición de cuidados de afirmación de género para jóvenes trans, pero deliberadamente no se pronunció sobre cuestiones más amplias de derechos trans.

Rápidamente, aceptaron revisar las apelaciones estatales, que plantean interrogantes sobre la garantía constitucional de trato igualitario y la ley federal conocida como Título IX, que amplió significativamente la participación de niñas y mujeres en deportes en escuelas públicas y universidades.

Aún no se ha fijado fecha para los argumentos.

El juez Samuel Alito es el más probable posible retiro en 2026

Alito cumplirá 76 años en abril, relativamente joven para los estándares de la Corte Suprema. Pero podría no querer quedarse y apostar a la posibilidad de que los demócratas tomen el control del Senado en las elecciones del próximo año y consigan que un demócrata gane la Casa Blanca dos años después.

Si se retira el próximo verano, Trump podría nombrar a un reemplazo igualmente conservador pero mucho más joven que casi con certeza ganaría la confirmación del Senado liderado por republicanos.

Para los observadores cercanos de la corte, Alito ha hecho solo una cosa fuera de lo común: firmar un contrato para escribir un libro que se espera salga el próximo año. Incluso cuando sus colegas más jóvenes se han movido rápidamente para firmar contratos de libros. Alito, por el contrario, esperó casi 20 años.

Alito no es el juez más antiguo ni de mayor edad. Clarence Thomas tiene 77 años, pero no ha mostrado signos de querer irse, ciertamente no antes de que esté programado para convertirse en el juez con más años de servicio en la historia de Estados Unidos en 2028.

