Justicia

Declaran inocente en un segundo juicio a Karen Read, la mujer acusada de atropellar a su novio y dejarlo morir en la nieve

Un jurado declaró a Karen Read inocente de asesinato en segundo grado por la muerte de su novio, un agente de policía de Boston, pero culpable de un cargo menor de conducción bajo los efectos del alcohol.

Por:Univision y AP
Video Declaran nulo el juicio contra Karen Read por el presunto asesinato de su novio, el policía John O’Keefe

Un jurado declaró este miércoles a Karen Read como inocente de los cargos de asesinato en segundo grado y homicidio involuntario por la muerte en 2022 de su novio, un agente de policía de Boston, un caso que atrajo a legiones de seguidores que estallaron en vítores cuando se corrió la voz de la absolución fuera del tribunal.

El mismo jurado también la halló culpable de un cargo menor de conducción bajo los efectos del alcohol, tras deliberar durante al menos 22 horas desde el 13 de junio.

Los gritos de júbilo de los asistentes se escucharon en la sala cuando se leyó el veredicto. Con sus seguidores llenos de júbilo, Read abandonó el tribunal con sus abogados y su familia.

Fue una gran victoria para los abogados de Read, que llevaban mucho tiempo afirmando que la policía la había incriminado tras dejar a John O'Keefe en una fiesta en casa de un compañero.

La fiscalía alegó que Read atropelló ebria a su novio con su coche frente a la casa de la fiesta y luego lo abandonó allí mismo durante una fuerte tormenta de nieve.

La defensa argumentó que el vehículo de Read no atropelló a O'Keefe y, en cambio, afirmó que O'Keefe fue atacado por un perro y golpeado por otras personas que se encontraban en la casa antes de ser arrojado a la nieve para que muriera.

"Nadie ha luchado tanto por la justicia para John O'Keefe como yo", dijo Read.

Los familiares de O'Keefe abandonaron la sala con la cabeza inclinada.

El veredicto se produjo casi un año después de que otro jurado no llegara a un acuerdo sobre la implicación de Read en la muerte de John O'Keefe en enero de 2022, lo que dio lugar a la anulación del juicio.

Read se enfrentaba a cargos de asesinato en segundo grado, homicidio involuntario y abandono del lugar de los hechos a las afueras de Boston. Una condena por asesinato en segundo grado habría conllevado cadena perpetua. Se enfrentará a un año de libertad condicional por la condena por conducir ebria.

