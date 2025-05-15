Florida ejecuta a reo que fue sospechoso de tener vínculos con el caso de O.J. Simpson

Video ¿Por qué el llamado 'juicio del siglo' contra O. J. Simpson marcó la historia judicial de EEUU? Te explicamos

Glen Rogers, el hombre de 62 años que asesinó a Tina Marie Cribbs en un motel en Florida en 1995, fue ejecutado este jueves mediante una inyección letal en la Prisión Estatal de Florida, cerca de la ciudad de Starke, en el norte del estado.

Rogers, sospechoso de ser un asesino serial al que nunca se le pudieron comprobar otros homicidios, fue mencionado en un documental de 2012 como el posible responsable de las muertes del caso de O. J. Simpson, la exestrella de fútbol americano y celebridad acusada en 1994 haber asesinado a su esposa, Nicole Brown Simpson, y a un amigo de ella, Ron Goldman, en su casa en Los Ángeles.

Cribbs conoció a Rogers en un bar, y luego fue asesinada en un motel en Tampa. Tenía 34 años y dos hijos.

La Corte Suprema de Estados Unidos negó este miércoles las últimas apelaciones de Rogers. Rogers fue el quinto reo ejecutado en Florida este año.

La pena impuesta en Florida era una de las dos sentencias de muerte que acumulaba Rogers. En 1999 también había sido sentenciado a la pena capital por asesinar a Sandra Gallagher, una mujer de 33 años, con tres hijos, que conoció en un bar en el valle de San Fernando.

Este homicidio ocurrió apenas semanas antes que el de Cribbs. Llamado 'El Asesino Casanova', se sospecha de su responsabilidad en otras múltiples muertes, en las que las víctimas mujeres compartían rasgos como figura menuda, cabello rojo y cerca de los 30 años.

Rogers y el caso de O.J. Simpson

Rogers dijo una vez a la policía que había matado a unas 70 personas. Posteriormente, se retractó de esta declaración, pero ha sido objeto de distintos documentales, incluyendo uno llamado 'Mi hermano, el asesino en serie' en el que aparecen su hermano Clay, y un perfilador criminal que había mantenido una intensa comunicación con Rogers.

El documental planteó interrogantes sobre si Rogers pudo haber sido responsable de los asesinatos a puñaladas de Nicole Brown Simpson, y a un amigo de ella, Ron Goldman.

O.J. Simpson, acusado de estos crímenes, fue absuelto en 1995 en un juicio que paralizó a la opinión pública, con audiencias transmitidas por televisión y a la fecha ha generado multitud de series y documentales de televisión.

Sin embargo, la policía y los fiscales de Los Ángeles dijeron posteriormente, tras el lanzamiento del documental, que no creían que Rogers tuviera ninguna participación en los asesinatos de Simpson y Goldman.

O.J. Simpson siempre mantuvo que era inocente, pero luego fue hallado culpable de los homicidios en un juicio civil separado. Luego de ellos, estuvo 9 años en prisión por un intento de robo y secuestro en Las Vegas, Nevada, saliendo de la cárcel en libertad condicional.

La antigua estrella del fútbol americano, actor y celebridad, murió en abril de 2024 de cáncer.

Alegatos legales de Rogers

Glen Rogers, originario de Hamilton, Ohio, presentó ante la justicia federal y estatal distintas apelaciones, siendo todas rechazadas. Uno de sus argumentos fue que debido a que sufrió abusos cuando era niño, ello le habilita para que su pena sea conmutada a cadena perpetua gracias a una legislación estatal recientemente promulgada.

Este argumento fue desestimado.

Florida utiliza un cóctel de tres fármacos para su inyección letal: un sedante, un paralizante y un fármaco que detiene el corazón, según el Departamento de Instituciones Penitenciarias.

Anthony Wainwright es el próximo recluso de Florida cuya ejecución está prevista, el 10 de junio, en virtud de una orden de ejecución firmada por el gobernador republicano Ron DeSantis. Wainwright, de 54 años, fue condenado por secuestrar a una mujer en el aparcamiento de un supermercado de Lake City en 1994, violarla y matarla.

