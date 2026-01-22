Clima

Alerta por frío extremo durante tormenta de nieve: ciudades que podrían llegar a 55 grados bajo cero

El frío extremo se extenderá varios días en Estados Unidos; en estas ciudades hay alerta

El clima con frío extremo seguirá durante la tormenta de nieve en Estados Unidos, te contamos en cuáles ciudades las temperaturas podrían llegar a los 55 grados Fahrenheit bajo cero de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

En los últimos días diversas zonas de Estados Unidos han registrado tormentas de nieve, precipitaciones, temperaturas muy bajas y afectaciones en caminos, este pronóstico del clima adverso seguirá y a partir de este viernes las temperaturas podrían estar en los 55° Fahrenheit bajo cero.

Considera que el frío extremo de los próximos días puede causar daños en la piel debido al congelamiento, por lo que debes mantenerte pendiente de los avisos de las autoridades locales y seguir las recomendaciones como usar varias capas de ropa, no salir si no es necesario; el NWS señaló que estar al aire libre será una situación potencialmente peligrosa, por ello, debes cubrirte bien.

Los vientos peligrosamente fríos causarán congelación en piel expuesta en tan sólo 10 minutos.
Servicio Meteorológico Nacional.

¿En dónde se pronostican temperaturas de 55 grados Fahrenheit

bajo cero?

A partir de este viernes las bajas temperaturas podrían llegar hasta los 55 grados bajo cero en zonas como:

  • La advertencia por frío extremo estará vigente desde este viernes hasta el próximo domingo 25 de enero de enero de 2026 en James River Valley , en el estado de Dakota del Norte.
  • En Duluth, Minnesota: específicamente en Crow Wing, Aitkin, Cass, Itasca, Carlton, condado de Central St. Louis, Southern Cook y Southern Lake se esperan fríos de entre 40 y 55 grados bajo cero.
  • Por otro lado, habrá zonas con temperaturas de 33 grados bajo cero: en el noroeste y centro-oeste de Wisconsin, en la ciudad de Olivia en Minnesota, en Hastings, Minneapolis, St Peter, Elk River, Cataratas Chippewa, Cataratas Granite, Durand, Chaska, Cambridge, St. James, New Ulm, Menomonie, Monticello, Victoria, Litchfield, Gaylord, Willmar.

