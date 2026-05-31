Ice La gobernadora de Nueva Jersey llama a reducir la tensión en protestas contra ICE y exige derechos para detenidos en Delaney Hall La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, pidió a los manifestantes que protestan frente al centro de detención de Delaney Hall disminuir la tensión para evitar una escalada de los operativos de ICE en el estado. Tras los enfrentamientos que dejaron seis detenidos.

Video Tensión en centro de detención migratoria de Nueva Jersey deja arrestos y enfrentamientos

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, hizo un llamado a los manifestantes que protestan en las inmediaciones del centro de detención de Delaney Hall, en Newark, contra las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en medio de un amplio despliegue policial para contener los disturbios.

Después de que agentes de la Policía de Nueva Jersey se enfrentaran con manifestantes —incidentes que dejaron un saldo de seis personas detenidas—, Sherrill defendió la presencia de las fuerzas de seguridad para evitar una escalada de las protestas y pidió a los participantes que “bajen los ánimos” con el fin de impedir que ICE amplíe sus operaciones en el estado.



Inicialmente, activistas y agentes federales del ICE chocaron, incluso se reportó el presunto uso de gas pimienta y bastones para empujar a los manifestantes. Ante la escalada de tensión, la gobernadora Mikie Sherrill ordenó el despliegue de la Policía Estatal de Nueva Jersey para relevar a los agentes del ICE, tomando el control de la seguridad exterior del centro de detención.

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“Sabemos el miedo que han causado en comunidades de todo el país. Y sabemos que ciudadanos estadounidenses han sido asesinados”, declaró la gobernadora, al recordar el asesinato de Renee Nicole Good, ocurrido a principios de este año en Minneapolis, presuntamente a manos de un agente de ICE.

“Me niego a que eso suceda en Nueva Jersey. No le daré a ICE un pretexto para expandir operaciones en Delaney Hall o en todo nuestro estado. No pondré vidas en riesgo”, afirmó la mandataria demócrata.

Asimismo, sostuvo que los enfrentamientos con agentes de ICE generan una situación “increíblemente peligrosa” y aseguró que no está dispuesta a “ceder en la lucha contra la administración Trump y las amenazas que han hecho”.

Sherrill también informó que las autoridades han detectado la llegada de personas procedentes de otros estados, incluidos grupos extremistas que, según dijo, han participado en las protestas con el objetivo de "escalar" el conflicto.

“Algunos grupos extremistas nacionales se han involucrado en el proceso aquí hoy. A las personas que vienen de fuera del estado para crear caos y situaciones peligrosas, les digo que no deberían estar aquí. No están ayudando a las personas detenidas en Delaney Hall, no están ayudando a las familias y ciertamente no están contribuyendo a mantener segura a Nueva Jersey”, declaró.

Sherrill pide al DHS restablecer derechos para los detenidos por ICE

La gobernadora también hizo un llamado al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para que restablezca los derechos de las personas recluidas en centros de detención de ICE y ponga fin a las presiones para que firmen documentos de deportación.

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“Pido lo siguiente: restablecer las visitas familiares, brindar atención médica adecuada a todos los detenidos, especialmente a los más vulnerables; garantizar una oportunidad real para que revisen sus casos y dejar de presionarlos para que firmen documentos de deportación”, señaló.

I am going to keep working for better conditions inside Delaney Hall until it is closed for good. pic.twitter.com/NgBqgssW10 — Governor Mikie Sherrill (@GovSherrillNJ) May 30, 2026