Petróleo Operaciones financieras por más de 500 millones momentos antes de anuncios de Trump sobre la guerra en Irán levantan suspicacias Una serie de operaciones en mercados financieros sobre compra y venta de petróleo justo antes de que los precios se derrumbaron por las negociaciones con Irán anunciadas por el presidente Donald Trump llamaron la atención por su volumen y momento idóneo. Un senador demócrata llamó al hecho "corrupción".

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Apenas un cuarto de hora antes del anuncio sorpresa el lunes de Donald Trump sobre conversaciones con Irán, miles de intercambios en el mercado petrolero desplomaron bruscamente los precios, señalaron el martes los medios Financial Times y Bloomberg.

Ambos medios, que resaltaron que se registró un volumen de intercambios superior a lo normal, se basaron en un análisis de los datos financieros de Bloomberg para llegar a esta conclusión.

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Según el FT, el volumen negociado en apenas dos minutos, entre las 10:49 y las 10:50 GMT, asciende a 580 millones de dólares, mientras que Bloomberg habla de 650 millones.

La agencia de prensa financiera estadounidense indicó que "al menos 6 millones de barriles de Brent y de West Texas Intermediate" se intercambiaron durante esos dos minutos, bastante más que el promedio de 700,000 barriles para la misma franja horaria en las cinco sesiones anteriores.

Aproximadamente un cuarto de hora más tarde, hacia las 11H05 GMT, una publicación de Donald Trump en su red Truth Social en la que mencionaba conversaciones con Irán para desactivar la crisis hizo desplomarse violentamente los precios del barril de crudo en más de un 14%.

Es probable que los operadores que apostaron por una caída de los precios antes del anuncio se hayan beneficiado del repentino cambio de postura de Trump, lo que ha llevado a algunos analistas a preguntarse si algunos participantes en el mercado habían actuado basándose en información privilegiada.

Un vocero de la Casa Blanca expresó al Financial Times que cualquier sugerencia de que oficiales del gobierno obtuvieron ganancias mediante el uso de información privilegiada sobre la situación en Irán es "irresponsable y sin sustento", reseñó The New York Post.

Operaciones en el momento justo

"Lo que llama la atención aquí no es solo el volumen de las transacciones, sino el momento", considera Stephen Innes, analista de SPI Asset Management, consultado por la AFP.

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"Los operadores no son adivinos. Cuando un posicionamiento cambia unos minutos antes de un anuncio que mueve los mercados, generalmente significa que alguien actúa sobre la base de lo que yo llamaría información oficiosa o inteligencia", agrega.

"El mercado petrolero es un entorno extremadamente cerrado. No se trata solo de operadores que especulan con los precios; es un ecosistema estrechamente interconectado de actores físicos, refinadores, navieros y gobiernos, que operan todos dentro de canales de información entrelazados", recalcó Innes.

Sin embargo, el analista no descarta que estos movimientos puedan deberse a "un gran productor que se cubre en el mercado" frente a una caída repentina de los precios, mientras que estos han subido más de un 40% desde el inicio de la guerra.

Sin embargo, también hubo un comportamiento similar en el mercado de acciones.

Los futuros del índice bursátil S&P 500 registraron un inusual repunte de la actividad bursátil a primera hora del lunes, unos 15 minutos antes de la publicación de Trump en las redes sociales, según informó la CNBC.

"Corrupción alucinante", afirma un senador demócrata

El senador Chris Murphy, en respuesta a una publicación en las redes sociales que alegaba una única compra de futuros del S&P 500 por valor de 1,500 millones de dólares justo antes del anuncio de Trump, calificó el hecho como un ejemplo de "corrupción alucinante".

"UNA APUESTA DE 1,500 MILLONES DE DÓLARES... 5 minutos antes de la publicación de Trump. ¿Quién fue? ¿Trump? ¿Un familiar? ¿Un miembro del personal de la Casa Blanca? Esto es corrupción. Una corrupción alucinante", dijo el legislador demócrata en redes sociales.

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Las especulaciones sobre el uso de información privilegiada también se han extendido a los mercados de predicción, que permiten a las personas apostar sobre la probabilidad de miles de eventos globales.

CNN informó que un operador ganó 1 millón de dólares gracias a docenas de apuestas oportunas en Polymarket que predijeron correctamente las acciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Según los hallazgos de Bubblemaps, una empresa de análisis que rastrea las transacciones de blockchain, este apostador en particular ha tenido un patrón de apuestas proféticas, incluso horas antes de los ataques de Israel contra Irán en octubre de 2024, informó CNN.

Dudas sobre las negociaciones anunciadas por Trump

Este martes los precios del petróleo repuntaron en medio de las dudas sobre si está cerca el fin del conflicto en Medio Oriente, pese a que el presidente Donald Trump aseguró esta misma jornada desde la Casa Blanca que se están llevando a cabo negociaciones "en este mismo momento".

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en mayo, subió un 4.55% hasta 104.49 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega el mismo mes, ganó un 4.79% hasta 92.35 dólares.

"Una escalada (en Medio Oriente) aún nos amenaza y no hay una solución a la vista ni una reanudación del tránsito por el estrecho de Ormuz", dijo a la AFP John Kilduff, de Again Capital.

En consecuencia de esta alza del petróleo, el precio promedio del galón de gasolina en EEUU ya alcanza los 3.97 dólares, casi un dólar más que justo antes del inicio de la guerra en Medio Oriente.

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Sin embargo, la incertidumbre rodeaba las afirmaciones de Trump, ya que Teherán no ha confirmado ninguna negociación e Israel insistió en que su campaña militar continuaría "sin cambios".

El vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner estaban involucrados en las negociaciones, según el mandatario estadounidense.

Sin embargo, unas horas después de la publicación de Trump el lunes, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, desmintió en X cualquier negociación con Estados Unidos, aludiendo a "informaciones falsas" destinadas a "manipular los mercados financieros y petroleros y salir del atolladero en el que Estados Unidos e Israel están empantanados".