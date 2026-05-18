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Tiroteo en San Diego: Policía confirma que la amenaza en el centro islámico ha sido "neutralizada"

El alcalde de San Diego, Todd Gloria, informó que personal de emergencia aún tiene presencia en el lugar y que se encuentran trabajando activamente para proteger a la comunidad

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Por:N+ Univision
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Este lunes 18 de mayo, la policía de San Diego (SDPD) acudió a un reporte en el Centro Islámico de San Diego. La policía local reportó a través de sus cuentas de redes sociales la presencia de un sospechoso armado y una escena activa pero contenida en 7050 Eckstrom Ave.

"Tenemos recursos significativos en el lugar en este momento". "Hemos establecido un punto de reunificación en 4125 Hathaway Street, SD, CA 92111", publicó la policía en su cuenta de X.

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Imágenes aéreas muestran una fuerte presencia policial en las inmediaciones de la mezquita. La mezquita se encuentra en un barrio residencial a unos 14 kilómetros al norte del centro de San Diego. Según su sitio web, es la mezquita más grande del condado de San Diego.

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Todd Gloria, informó que personal de emergencia está en el lugar y que ya no hay amenaza alguna para la comunidad.

x.com/MayorToddGloria/status/2056468115849163220

No está claro cuántas personas resultaron heridas ni la gravedad de sus lesiones, pero la policía instó a la población a evitar la zona en el distrito de Clairemont. Según las imágenes de televisión, decenas de agentes se encuentran en el lugar.

El sitio web del Centro Islámico afirma que su misión no es solo servir a la población musulmana, sino también “trabajar con la comunidad en general para ayudar a los menos afortunados, educar y mejorar nuestra nación”. Allí se realizan cinco oraciones diarias, y la mezquita colabora con otras organizaciones y personas de todas las religiones en causas sociales.

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