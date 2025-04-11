Cambiar Ciudad
Accidentes Aéreos

Una avioneta se estrella en Boca Ratón, Florida: mueren sus tres ocupantes

La policía de la ciudad floridana de Boca Ratón informó que el accidente ocurrió cerca del Aeropuerto Regional de Boca Ratón. Equipos de bomberos responden en el área del accidente en Florida.


Univision


Una avioneta con tres personas a bordo se estrelló este viernes por la mañana en Boca Ratón, sur de Florida, cerca de la importante autopista interestatal I-95 y vías férreas, informó la policía.

El accidente ocurrió cerca de las 10:20 am hora local. El subjefe de bomberos y rescate de Boca Raton, Michael LaSalle, dijo citado por medios locales, que las tres personas que estaban en la aeronave murieron y un hombre que estaba en un vehículo impactado en tierra por el pequeño avión, resultó herido.

La Policía de Boca Ratón informó en redes sociales que varias carreteras cercanas al Aeropuerto de Boca Ratón estaban cerradas. Las autoridades dijeron en redes sociales que hay un aviso de emergencia en la zona afectada y que el tráfico "está cerrado" debido al accidente. Pidieron al público evitar la zona.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) indicó que eran tres personas las que viajaban en la pequeña aeronave (modelo Cessna 310). Tanto la FAA, como la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés)están investigando las causas del accidente.

Los bomberos informaron al South Florida Sun Sentinel que la aeronave aparentemente empujó un automóvil hacia las vías del tren.

Josh Orsino, de 31 años, dijo que estaba detenido en un semáforo en rojo en un paso elevado cercano cuando escuchó una fuerte explosión y vio una enorme bola de fuego acercándose. "Estábamos allí sentados y vi cómo las palmeras empezaban a incendiarse", dijo Orsino. "Pensé que era una plataforma petrolera o un accidente de coche".

Orsino dijo que todos tocaban la bocina e intentaban salir del paso elevado, sin estar seguros de si se derrumbaría. "Así que no sabía si el fuego se dirigiría hacia los vehículos; mi primer instinto fue: 'Tengo que bajar de este puente. Me voy de aquí'", dijo Orsino.

El accidente de avioneta en el sur de Florida se produce un día después de que un helicóptero turístico de la ciudad de Nueva York se estrellara boca abajo en el río Hudson, falleciendo el piloto y una familia de turistas españoles.

El alcalde de Boca Ratón, Scott Singer, afirmó que la investigación apenas comenzaba: "Nos entristece profundamente confirmar que hoy se produjo un accidente aéreo en nuestra comunidad. En este momento, aún se están recopilando detalles y estamos trabajando en estrecha colaboración con los servicios de emergencia y las autoridades", declaró en un comunicado.

El incidente se reportó en la zona de Military Trail y Glades Road, cerca del aeropuerto. Imágenes difundidas en redes sociales mostraban escombros y humareda. La aeronave se estrelló en el área de las vías del tren conocido como Tri-Rail, cerca de la Interestatal 95, interrumpiendo el tráfico en Boca Ratón la mañana del viernes. La policía informó que el North Military Trail está cerrado entre Northwest 19th Street y Butts Road y el paso elevado de la I-95 en Glades Road también se clausuró.

Video Sonriente, colaborador y carismático: así recuerdan al joven hispano que murió en accidente aéreo en DC
Accidentes AéreosFlorida

