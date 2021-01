¿Está muriendo más gente de infartos que de covid-19 en Estados Unidos?

No hay todavía suficientes evidencias disponibles sobre el cierre de 2020 para sostener esta afirmación.

Partimos de un punto elemental: los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDCs), que dependen del Departamento de Salud y Servicios Humanos del gobierno federal , y centralizan estadísticas oficiales de enfermedades en Estados Unidos, no han publicado los datos de las principales causas de muerte en 2020. No sabemos aún por estas estadísticas qué enfermedades figuran como las primeras causas de fallecimiento ese año y tampoco podemos afirmar que el miedo o el susto son responsables de los infartos.

Una semana no es suficiente para comprobar las mediciones de forma sostenible.

Si revisamos, en cambio, las proyecciones del IHME en 10 meses del 2020 (marzo a diciembre), l as enfermedades coronarias sí aparecen en primer lugar, y la covid-19 en segundo en el mismo ranking de 10 . En el cuadro estadístico, el IHME explica que estos cálculos anuales son proyecciones de las muertes acumuladas por covid-19 desde marzo (cuando se declaró la pandemia) hasta el 1 de enero de 2021.

Las enfermedades que reportaron los CDCs son diferentes a las del IHME. Los primeros toman en cuenta las cardiopatías, el cáncer y las lesiones no intencionales (accidentes), mientras que el IHME considera las cardiopatías, el cáncer traqueal, de bronquios y pulmonar, y enfermedades pulmonares para su top 3. ¿En qué coinciden? En darle el primer lugar a los padecimientos del corazón. Pero insistimos, esto en años anteriores al 2020.

Echando más números

La Asociación Estadounidense del Corazón (Heart.org) publicó , el 16 de diciembre de 2020, una información que confir ma que en años anteriores (2018 y 2019) las enfermedades cardiacas fueron la principal causa de muerte en Estados Unidos , pero alertan que cuando los CDC hagan el recuento final en 2020, se espera que la covid-19 esté entre las tres primeras causas de fallecimientos. En palabras simples: proyectan que el nuevo coronavirus esté entre las principales causas, pero no como la que las lidera.

Ambas son altamente letales, pero sin las cifras oficiales de todo el 2020 no hay evidencias para comparar una enfermedad con otra.