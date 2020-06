No te mortifiques por las horas que tu hijo pasa frente a sus dispositivos, pero busca un equilibrio entre su vida real y la virtual

Si más de una vez durante la pandemia de covid-19 has tenido que dejar que tu hijo pase horas frente a un dispositivo para poder trabajar, relaja el sentimiento de culpa, préstale más atención a la calidad del contenido que consume e intenta que también se ejercite y aprenda nuevas cosas.

“Con la pandemia desapareció el concepto de tiempo permitido frente a las pantallas . Ha sido una época en la que estas sustituyeron a la escuela y hasta son el único medio de socialización para los adolescentes, que tanto lo necesitan. Con la gente aislada en su casa no podemos ponerle reglas al tiempo que pasan los niños frente a los dispositivos”, dijo a Univision Noticias María Álvarez, vicepresidenta de Common Sense Latino , un programa de la organización Common Sense Media que brinda educación y promueve el uso de la tecnología y los medios de manera segura para los niños.

Reglas de oro para los padres

Álvarez recomendó que las familias busquen un balance entre el tiempo virtual (el que pasan en los dispositivos) y el tiempo de la vida real de los niños y adolescentes. “Los padres no deben autoflagelarse, pero deben lograr un equilibrio para no permitir que sus hijos pasen el día entero pegados a un aparato. Es bueno que los niños hagan ejercicio, por ejemplo, caminatas por los alrededores de la casa, algo que no sea muy complicado. Si hay hermanos, procurar que jueguen entre ellos”.