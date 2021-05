Asiste a esta conversación virtual de Univision y ACT sobre cómo hacer realidad el éxito universitario para los latinos

El panel de expertos que participará en este encuentro, moderado por Pamela Silva, está integrado por: Janet Godwin , directora ejecutiva de ACT; Hector Montenegro , consultor senior de distrito de The Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning ( CASEL ); y Deborah A. Santiago , cofundadora y directora ejecutiva de Excelencia in Education . Juntos abordarán la importancia que tiene para los jóvenes de la comunidad hispana del país continuar sus estudios superiores.