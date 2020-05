Ayuda a tus hijos a afrontar el aislamiento de la cuarentena siguiendo estos consejos

Tus hijos están viviendo un momento muy difícil: perdieron la rutina escolar, ya no ven a sus amigos, se cancelaron torneos o eventos para los que llevaban meses preparándose y no pueden salir y, además, tienen que continuar con las actividades académicas a distancia. De un día para otro sus vidas se pusieron en suspenso y, tal vez tus hijos no lo piden, pero necesitan ayuda. Este auxilio debe darse de manera inteligente, oportuna y no invasiva.