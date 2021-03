De un campo de granjeros a Washington, D.C.

Nunca me sentí menos o pobre hasta que fui a la escuela secundaria. Estaba en clases avanzadas de inglés y otros estudiantes me miraban como si no perteneciera. Imagina explicar a tus padres que solo completaron el tercer grado la importancia de ir a un baile de secundaria, a un partido de fútbol o de unirte al equipo de tenis. Basta decir que mis prioridades en la escuela secundaria no eran necesariamente las prioridades de vida de mis padres para mí.