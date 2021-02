Aún en tiempos difíciles obtener un título universitario tiene muchas ventajas

Además, agrega que, según datos que maneja el Centro para la Equidad en el Aprendizaje de ACT, si un estudiante se queda fuera de la universidad durante un año o más es muy probable que no entre o regrese, con lo cual se perdería de mejorar sus beneficios laborales.

Planificación necesaria para alcanzar la meta

Mantener un buen puntaje de notas durante la secundaria y tomar los exámenes de ACT puede acercar a los alumnos a becas que alivien la carga económica. Igualmente, Lewis recomienda inscribir materias de doble crédito durante la preparatoria, para ir adelantando asignaturas del college y ahorrar dinero, porque no se tienen que pagar en ese momento ni después.

“El Community College es una muy buena alternativa para empezar los estudios porque su costo es más bajo, los estudiantes pueden sacar puntos más altos y luego se transfieren a la universidad. Si no lo hicieron todo bien en High School, tienen esos dos años para mejorar”, agrega.