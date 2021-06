Durante este verano, refuerza tus destrezas para presentar el examen ACT y mejora tu puntaje

Para los alumnos que ya han presentado el examen ACT, pero que están interesados en repetir alguna de sus cuatro secciones, está disponible la opción del superscore . “Todos los estudiantes deberían tomar ventaja de esta oportunidad. Presentan el examen y, cuando tengan el puntaje de cada área, si ven que no salieron bien en alguna de ellas, pueden estudiar y tomarla de nuevo. Si obtienen una calificación más alta, será esa la que se usará para componer el puntaje final. Si no, no cambia nada”, explica Lewin.