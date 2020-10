El censo es vital para el futuro de más de 500,000 indigentes, pero contar a esta población es un reto

California es el estado con más indigentes en Estados Unidos. De las 597.715 personas que viven en las calles, 151.278 se encuentran en la entidad, de acuerdo con el Consejo Interdepartamental para las Personas sin Hogar de los Estados Unidos (USICH, en inglés). Mientras que al menos 92.091 individuos experimentan falta de hogar en New York y 28.328 deambulan por Florida.

“En ciudades como San Francisco y Los Ángeles se necesitan más reformas federales. En años anteriores no se han recibido los recursos suficientes para construir viviendas. El conteo determina la representación política y, aunque las personas no tengan un lugar donde vivir, cuentan. Los que viven en carros, garajes, incluso los que están hace meses en casa de un vecino y un familiar deben ser contados”, enfatiza Martínez.

38,1 millones de personas en Estados Unidos (11,8% de la población) viven en pobreza, según cifras de 2018 ofrecidas por el censo. Muchos luchan por pagar necesidades básicas como renta, energía eléctrica o calefacción. Por eso, para las organizaciones no gubernamentales es fundamental poner el foco en quienes viven al borde de la indigencia. En la actualidad, 8 millones de personas experimentaron una carga de costos de vivienda severa, es decir, gastaron más del 50% de sus ingresos en vivienda.

Una posible reforma federal y un conteo con varios obstáculos

“Muchas de las 550.000 personas en todo el país que se quedan sin hogar cada año son familias que no pueden pagar el alquiler. Otros, son veteranos o personas que tienen un problema de salud crónico. Pueden ser enfermos mentales, tener problemas de abuso de sustancias o ser víctimas de violencia doméstica. Todas estas personas tienen problemas únicos; por lo que un enfoque único para todos de la Casa Blanca no funcionará¨, declaró Feinstein en un comunicado, a propósito de la propuesta que aún no se ha aprobado. Dicha ley propone combinar viviendas de apoyo temporal, combinadas con servicios de salud física y mental, programas para la capacitación y reinserción laboral y planes de educación y nutrición para niños, entre otros.