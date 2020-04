Por qué es importante que respondas al censo aun cuando no tengas papeles

Si todos los indocumentados del estado decidieran no participar en el censo, entonces el California dejaría de recibir 22 mil millones de dólares en los siguientes diez años. Ese panorama, sin embargo, no es probable. Los cálculos que se han hecho sobre un conteo insuficiente estiman que pudieran traducirse en decenas de millones de dólares, que representaría alrededor del 0.04 por ciento del financiamiento federal para el gobierno estatal.

Superar la barrera del miedo

“Las personas sin documentos tienen miedo a llenar el censo, especialmente con lo que ha pasado en los últimos tres años con este gobierno federal. Se sienten intimidados por su estatus migratorio, principalmente por el clima político. Nuestra campaña es ‘To Resist You Must Exist’ (Para resistir debes existir) –continúa Martínez–. Si a ustedes le importa quedarse, la única forma de hacerlo es respondiendo el censo”.

Martínez agrega que como se trata del primer censo digital, muchas personas no estarán familiarizadas con el proceso. “Ellos van a recibir una postal el 1ro de marzo para que llenen el censo. Muchas personas no van a confiar en esa postal, porque es completamente algo nuevo. Si no lo llenan online, recibirán la visita de un oficial federal en sus casas para que llenen el censo. Y eso será más intimidante, porque en los últimos tres años nosotros hemos estado informando a través de nuestros aliados comunitarios que si reciben una llamada a la puerta de un agente federal, están en el derecho de no abrir la puerta, si sospechan que es de ICE”.