Tus respuestas del censo determinan quién tiene Medicare, cuántas escuelas se construyen y qué alimentación recibimos

“Si no tenemos el número correcto de las personas que viven en California, se reduce la representación a nivel estadal y federal”, comenta Manuel Santamaria, vicepresidente de impacto comunitario de la Silicon Valley Community Foundation . “Tenemos menos voz. El estado siempre ha estado frente de cambios sociales en pro de los derechos humanos y de los inmigrantes”.

Dejarse de contar también impacta económicamente a tu estado. Por ejemplo, el departamento de Finanzas de California estima que en la próxima década el estado puede dejar de recibir aproximadamente 1,000 dólares anuales, por cada persona que no se cuente. Los datos del conteo influyen además en el desarrollo de negocios locales.

Son 316 programas federales que reciben financiamiento tomando en cuenta los datos de la población. El conteo influye en esos programas a partir de las características específicas de cada individuo, sea porque son mayores, con discapacidad, niños o por el nivel socioeconómico. “Por ejemplo –continúa Reamer–, si en Palm Spring, California, no se cuentan un millón de millonarios eso no afectará los fondos para la educación de niños en situación de pobreza. También influye si estás en áreas rurales o urbanas, o si vives en un área con pobreza persistente o no”.