Todo lo que debes saber para votar en persona en las elecciones del 8 de noviembre

En cada elección millones de personas se percatan de que no se registraron a tiempo, no actualizaron su registro o, sencillamente, nunca entendieron cómo registrarse. Es necesario sacar el tiempo y chequear las fechas límites de registros en cada estado para que no te quedes por fuera. Si te mudaste o cambiaste de domicilio, debes actualizar esa información. Dakota del Norte no requiere inscripción para votar.