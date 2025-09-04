Fechas Clave de Las Elecciones Especiales en California

Cada elección tiene fechas límite que los votantes deben tener en cuenta para poder participar sin contratiempos. Para la elección especial de noviembre de 2025, estos son los momentos más importantes:

Marcar estas fechas en el calendario ayuda a planificar con tiempo. De esta manera, los votantes pueden decidir con calma cómo y cuándo emitir su voto.

