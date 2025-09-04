Fechas Clave de Las Elecciones Especiales en California
Por:Univision
Calendario
Imagen Shutterstock Images LLC
Cada elección tiene fechas límite que los votantes deben tener en cuenta para poder participar sin contratiempos. Para la elección especial de noviembre de 2025, estos son los momentos más importantes:
- 7 de octubre de 2025: las autoridades comenzarán a enviar las boletas por correo a los votantes registrados.
- 20 de octubre de 2025: último día para registrarte y asegurar que tu información aparezca en la lista oficial de votantes.
- 21 de octubre de 2025: en muchos condados comienza la votación anticipada en centros designados.
- 4 de noviembre de 2025: Día de la Elección, fecha límite para entregar tu boleta en persona o enviarla por correo (con matasellos de ese día).
Marcar estas fechas en el calendario ayuda a planificar con tiempo. De esta manera, los votantes pueden decidir con calma cómo y cuándo emitir su voto.
Si quieres más información de este tema, ingresa a nuestro portal univision.com/votacalifornia para que tengas todos los detalles.
