Cambiar Ciudad
Vota Conmigo

Horarios de votación en persona para las elecciones del 4 de noviembre de 2025

Univision picture
Por:Univision
Imagen iStock

El martes 4 de noviembre de 2025 se celebrarán elecciones en varias ciudades de Estados Unidos. Conocer los horarios de votación en persona es fundamental para asegurarte de ejercer tu derecho al voto sin contratiempos.

PUBLICIDAD

A continuación, te presentamos los horarios oficiales de votación en cada estado:

Nueva York (Ciudad de Nueva York)
Horario: 6:00 a.m. a 9:00 p.m.
Todos los votantes que estén en la fila a las 9:00 p.m. podrán emitir su voto.

Más sobre Vota Conmigo

Fechas Clave para las Elecciones del 4 de Noviembre de 2025
1 mins

Fechas Clave para las Elecciones del 4 de Noviembre de 2025

Univision Contigo
Enterate qué elecciones habrá este próximo 4 de noviembre del 2025
1 mins

Enterate qué elecciones habrá este próximo 4 de noviembre del 2025

Univision Contigo
Vota Temprano: Porque Nuestras Voces No Pueden Esperar
4 mins

Vota Temprano: Porque Nuestras Voces No Pueden Esperar

Univision Contigo
¿Por qué tu Voto es Importante en las Elecciones Especiales?
1 mins

¿Por qué tu Voto es Importante en las Elecciones Especiales?

Univision Contigo
¿Qué es una Boleta Provisional o Condicional?
1 mins

¿Qué es una Boleta Provisional o Condicional?

Univision Contigo
Fechas Clave de Las Elecciones Especiales en California
1 mins

Fechas Clave de Las Elecciones Especiales en California

Univision Contigo
Cómo Registrarte para Votar en California
1 mins

Cómo Registrarte para Votar en California

Univision Contigo
¿Qué es la Proposición 50?
1 mins

¿Qué es la Proposición 50?

Univision Contigo
Francisca ejerce su primer voto como ciudadana americana en el día de las elecciones
4:08

Francisca ejerce su primer voto como ciudadana americana en el día de las elecciones

Univision Contigo
¡Primera vez votando! Francisca vive su momento histórico el 5 de noviembre
2:57

¡Primera vez votando! Francisca vive su momento histórico el 5 de noviembre

Univision Contigo

California
Horario: 7:00 a.m. a 8:00 p.m.
Los votantes que lleguen antes del cierre de las urnas pueden votar.

Florida
Horario: 7:00 a.m. a 7:00 p.m.
Si estás en la fila a las 7:00 p.m., podrás votar.

Georgia
Horario: 7:00 a.m. a 7:00 p.m.
Todos los votantes en fila antes de las 7:00 p.m. podrán participar.

Nueva Jersey
Horario: 6:00 a.m. a 8:00 p.m.
Si estás en la fila a las 8:00 p.m., podrás votar.

Arizona
Horario: 6:00 a.m. a 7:00 p.m.
Los votantes en fila antes del cierre pueden emitir su voto.

Utah
Horario: 7:00 a.m. a 8:00 p.m.
Todos los votantes que lleguen antes de las 8:00 p.m. pueden votar.

Texas
Horario: 7:00 a.m. a 7:00 p.m.
Los votantes que estén en la fila a las 7:00 p.m. podrán participar.

Carolina del Norte·
Horario: 6:30 a.m. a 7:30 p.m.
Si estás en la fila a las 7:30 p.m., podrás votar.

Estos horarios aplican a todas las ubicaciones oficiales de votación en persona en cada estado. Es importante llegar con tiempo y verificar tu lugar de votación antes del día de las elecciones.

Relacionados:
Vota Conmigo

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD