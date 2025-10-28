Horarios de votación en persona para las elecciones del 4 de noviembre de 2025

El martes 4 de noviembre de 2025 se celebrarán elecciones en varias ciudades de Estados Unidos. Conocer los horarios de votación en persona es fundamental para asegurarte de ejercer tu derecho al voto sin contratiempos.

A continuación, te presentamos los horarios oficiales de votación en cada estado:

Nueva York (Ciudad de Nueva York)

Horario: 6:00 a.m. a 9:00 p.m.

Todos los votantes que estén en la fila a las 9:00 p.m. podrán emitir su voto.

California

Horario: 7:00 a.m. a 8:00 p.m.

Los votantes que lleguen antes del cierre de las urnas pueden votar.

Florida

Horario: 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Si estás en la fila a las 7:00 p.m., podrás votar.

Georgia

Horario: 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Todos los votantes en fila antes de las 7:00 p.m. podrán participar.

Nueva Jersey

Horario: 6:00 a.m. a 8:00 p.m.

Si estás en la fila a las 8:00 p.m., podrás votar.

Arizona

Horario: 6:00 a.m. a 7:00 p.m.

Los votantes en fila antes del cierre pueden emitir su voto.

Utah

Horario: 7:00 a.m. a 8:00 p.m.

Todos los votantes que lleguen antes de las 8:00 p.m. pueden votar.

Texas

Horario: 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Los votantes que estén en la fila a las 7:00 p.m. podrán participar.

Carolina del Norte·

Horario: 6:30 a.m. a 7:30 p.m.

Si estás en la fila a las 7:30 p.m., podrás votar.