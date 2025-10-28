Horarios de votación en persona para las elecciones del 4 de noviembre de 2025
El martes 4 de noviembre de 2025 se celebrarán elecciones en varias ciudades de Estados Unidos. Conocer los horarios de votación en persona es fundamental para asegurarte de ejercer tu derecho al voto sin contratiempos.
A continuación, te presentamos los horarios oficiales de votación en cada estado:
Nueva York (Ciudad de Nueva York)
Horario: 6:00 a.m. a 9:00 p.m.
Todos los votantes que estén en la fila a las 9:00 p.m. podrán emitir su voto.
California
Horario: 7:00 a.m. a 8:00 p.m.
Los votantes que lleguen antes del cierre de las urnas pueden votar.
Florida
Horario: 7:00 a.m. a 7:00 p.m.
Si estás en la fila a las 7:00 p.m., podrás votar.
Georgia
Horario: 7:00 a.m. a 7:00 p.m.
Todos los votantes en fila antes de las 7:00 p.m. podrán participar.
Nueva Jersey
Horario: 6:00 a.m. a 8:00 p.m.
Si estás en la fila a las 8:00 p.m., podrás votar.
Arizona
Horario: 6:00 a.m. a 7:00 p.m.
Los votantes en fila antes del cierre pueden emitir su voto.
Utah
Horario: 7:00 a.m. a 8:00 p.m.
Todos los votantes que lleguen antes de las 8:00 p.m. pueden votar.
Texas
Horario: 7:00 a.m. a 7:00 p.m.
Los votantes que estén en la fila a las 7:00 p.m. podrán participar.
Carolina del Norte·
Horario: 6:30 a.m. a 7:30 p.m.
Si estás en la fila a las 7:30 p.m., podrás votar.
Estos horarios aplican a todas las ubicaciones oficiales de votación en persona en cada estado. Es importante llegar con tiempo y verificar tu lugar de votación antes del día de las elecciones.