Enterate qué elecciones habrá este próximo 4 de noviembre del 2025

El martes 4 de noviembre de 2025 se llevarán a cabo elecciones en varias ciudades de Estados Unidos. Esta es una gran oportunidad para que los ciudadanos participen y ejerzan su derecho al voto en elecciones municipales, locales y algunas medidas especiales. Conocer qué se vota en tu ciudad o condado te permite estar informado y listo para participar en este importante día.