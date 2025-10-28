Cambiar Ciudad
Vota Conmigo

Enterate qué elecciones habrá este próximo 4 de noviembre del 2025

Univision picture
Por:Univision
Imagen Getty Images

El martes 4 de noviembre de 2025 se llevarán a cabo elecciones en varias ciudades de Estados Unidos. Esta es una gran oportunidad para que los ciudadanos participen y ejerzan su derecho al voto en elecciones municipales, locales y algunas medidas especiales. Conocer qué se vota en tu ciudad o condado te permite estar informado y listo para participar en este importante día.

PUBLICIDAD

Más sobre Vota Conmigo

Vota Temprano: Porque Nuestras Voces No Pueden Esperar
4 mins

Vota Temprano: Porque Nuestras Voces No Pueden Esperar

Univision Contigo
¿Por qué tu Voto es Importante en las Elecciones Especiales?
1 mins

¿Por qué tu Voto es Importante en las Elecciones Especiales?

Univision Contigo
¿Qué es una Boleta Provisional o Condicional?
1 mins

¿Qué es una Boleta Provisional o Condicional?

Univision Contigo
Fechas Clave de Las Elecciones Especiales en California
1 mins

Fechas Clave de Las Elecciones Especiales en California

Univision Contigo
Cómo Registrarte para Votar en California
1 mins

Cómo Registrarte para Votar en California

Univision Contigo
¿Qué es la Proposición 50?
1 mins

¿Qué es la Proposición 50?

Univision Contigo
Francisca ejerce su primer voto como ciudadana americana en el día de las elecciones
4:08

Francisca ejerce su primer voto como ciudadana americana en el día de las elecciones

Univision Contigo
¡Primera vez votando! Francisca vive su momento histórico el 5 de noviembre
2:57

¡Primera vez votando! Francisca vive su momento histórico el 5 de noviembre

Univision Contigo
Horarios de Votación en Estados Clave para el Día de las Elecciones
1 mins

Horarios de Votación en Estados Clave para el Día de las Elecciones

Univision Contigo
Elian Zidan y Borja Voces: Inspiración para los Hispanos en su Camino a la Ciudadanía y al Voto
4:13

Elian Zidan y Borja Voces: Inspiración para los Hispanos en su Camino a la Ciudadanía y al Voto

Univision Contigo

En estas elecciones, muchos estados tendrán elecciones para alcaldes, concejos municipales, juntas escolares y otras medidas locales que impactan directamente la vida de las comunidades. Cada ciudad y condado tiene su propia boleta, así que es importante saber qué posiciones y propuestas estarán disponibles para los votantes.

Estados y ciudades con elecciones

  • Arizona: Phoenix y varios condados como Maricopa y Pinal tendrán elecciones locales y municipales.
  • California: Bay Area, Los Ángeles y Sacramento contarán con elecciones locales y algunas medidas estatales especiales.
  • Carolina del Norte: Raleigh, Durham, Chapel Hill, Cary y Morrisville tendrán elecciones municipales.
  • Florida: Miami, Orlando y otras ciudades celebrarán elecciones municipales y especiales.
  • Georgia: Atlanta y otras localidades tendrán elecciones municipales.
  • Nueva Jersey: Teaneck contará con elecciones municipales.
  • Nueva York: Brooklyn y Manhattan celebrarán elecciones municipales.
  • Texas: Austin, Dallas, Houston y San Antonio tendrán elecciones locales y medidas constitucionales estatales.
  • Utah: Salt Lake City contará con elecciones municipales.
Relacionados:
Vota Conmigo

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD