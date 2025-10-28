Enterate qué elecciones habrá este próximo 4 de noviembre del 2025
Imagen Getty Images
El martes 4 de noviembre de 2025 se llevarán a cabo elecciones en varias ciudades de Estados Unidos. Esta es una gran oportunidad para que los ciudadanos participen y ejerzan su derecho al voto en elecciones municipales, locales y algunas medidas especiales. Conocer qué se vota en tu ciudad o condado te permite estar informado y listo para participar en este importante día.
En estas elecciones, muchos estados tendrán elecciones para alcaldes, concejos municipales, juntas escolares y otras medidas locales que impactan directamente la vida de las comunidades. Cada ciudad y condado tiene su propia boleta, así que es importante saber qué posiciones y propuestas estarán disponibles para los votantes.
Estados y ciudades con elecciones
- Arizona: Phoenix y varios condados como Maricopa y Pinal tendrán elecciones locales y municipales.
- California: Bay Area, Los Ángeles y Sacramento contarán con elecciones locales y algunas medidas estatales especiales.
- Carolina del Norte: Raleigh, Durham, Chapel Hill, Cary y Morrisville tendrán elecciones municipales.
- Florida: Miami, Orlando y otras ciudades celebrarán elecciones municipales y especiales.
- Georgia: Atlanta y otras localidades tendrán elecciones municipales.
- Nueva Jersey: Teaneck contará con elecciones municipales.
- Nueva York: Brooklyn y Manhattan celebrarán elecciones municipales.
- Texas: Austin, Dallas, Houston y San Antonio tendrán elecciones locales y medidas constitucionales estatales.
- Utah: Salt Lake City contará con elecciones municipales.
