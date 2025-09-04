Cambiar Ciudad
Cómo Registrarte para Votar en California

Univision
Centro de votación en el ayuntamiento de San Francisco. 7 de junio de 2016.
Imagen AP/Jeff Chiu

El primer paso para participar en las elecciones es asegurarte de estar registrado para votar. El proceso es sencillo y puede completarse de varias formas.

  • Quién puede registrarse: ciudadanos estadounidenses que sean residentes en California y tengan al menos 18 años cumplidos el día de la elección.
  • Dónde hacerlo: en línea a través del portal oficial registertovote.ca.gov, enviando una solicitud por correo o directamente en tu oficina local de elecciones.
  • Qué información revisar: es importante confirmar que tu nombre, dirección y preferencia de idioma estén actualizados. Si cambiaste de domicilio, de nombre o quieres modificar tu afiliación política, también necesitas actualizar tu registro.

Registrarse es un trámite que toma solo unos minutos, pero abre la puerta a ejercer tu derecho más importante como ciudadano: el voto.
Si quieres más información de este tema, ingresa a nuestro portal univision.com/votacalifornia para que tengas todos los detalles.


