Todo lo que deben tener en cuenta los votantes con discapacidades para ejercer su derecho al voto

Una de las barreras más comunes, según Bishop, es la accesibilidad: que los votantes que usan sillas de ruedas se encuentren con lugares de votación que no tienen espacios de estacionamiento accesibles, que las puertas sean demasiado pesadas y no estén abiertas o que haya escaleras sin rampas. También puede pasar que un votante invidente no pueda usar una boleta de papel de forma independiente y que la máquina de votación accesible no se haya configurado y no funcione.