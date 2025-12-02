Guía completa para votar en las elecciones de medio término en Nevada en 2026

Las elecciones de medio término se acercan y es fundamental que tu voto cuente. Para ello, es importante que tengas en cuenta la siguiente información clave.

Fechas claves

o Último día para registrarse para votar en las primarias: 20 de mayo de 2026

o Último día para pedir la boleta por correo para las primarias: Todos los votantes registrados recibirán una boleta

o Fechas de votación temprana durante las primarias: 27 de mayo de 2026 – 9 de junio de 2026

o Día de las primarias: 9 de junio de 2026

o Último día para registrarse para votar en noviembre: 14 de octubre de 2026

o Fechas de votación temprana en noviembre: 17 de octubre de 2026 - 30 de octubre de 2026

o Día de elecciones generales: 3 de noviembre de 2026

¿Cómo se puede registrar para votar?

En todos los condados de Nevada puedes registrarte para votar en línea.

Solo necesitarás una forma de identificación válida o tu licencia de conducir emitida por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV).

Registro por correo

Si prefieres registrarte por correo, debes:

Si tienes problemas técnicos puedes comunicarte con la Oficina del Secretario de Estado: Teléfono: 775-684-5705 o correo electrónico: nvelect@sos.nv.gov

Registro el mismo día de las elecciones

En Nevada también puedes registrarte el mismo día de las elecciones, pero deberás presentar documentos adicionales para comprobar tu residencia.

Formas aceptadas como comprobante de residencia:

Tarjeta de identificación militar

Factura de servicios públicos (electricidad, gas, agua, drenaje, teléfono, celular, cable, etc.)

Estado de cuenta bancario o de cooperativa de crédito

Talón de pago (paycheck)

Declaración de impuestos sobre la renta

Documento relacionado con hipoteca, renta o contrato de arrendamiento

Registro de vehículo motorizado

Declaración de impuesto predial

Cualquier otro documento emitido por una agencia gubernamental

Identificación tribal

¿Cómo se puede votar por correo?

Todos los votantes activos recibirán automáticamente su boleta para votar por correo, a menos que opten por no recibirla. Esta decisión debe realizarse en línea o por escrito. De lo contrario, recibirán su boleta por correo de forma automática.

El Departamento de Elecciones coloca buzones oficiales que estarán disponibles en todos los sitios de votación anticipada y en los centros de votación del Día de las Elecciones. También puedes entregar tu boleta en persona en cualquier centro de votación.

Devolver la boleta por correo

Si decides enviarla por correo:

Debes utilizar el sobre prepagado que se proporciona.

Debes firmar el exterior del sobre.

Las boletas enviadas por correo deben ser recibidas a más tardar a las 5:00 p.m. del cuarto día después de las elecciones.