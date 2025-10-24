Vota Temprano: Porque Nuestras Voces No Pueden Esperar

Este año no ha sido fácil: el aumento del costo de vida, la incertidumbre política, y las presiones del día a día pesan sobre muchas familias. Pero hay algo que sigue firmemente en nuestras manos: el poder de decidir nuestro futuro con nuestro voto. Y una de las formas más efectivas de hacerlo es votando temprano.

Votar temprano no solo es conveniente, es empoderador. Por mucho tiempo, el Día de las Elecciones se ha sentido como el único momento decisivo. Si surge algún inconveniente —un cambio de turno, un hijo enfermo o falta de transporte—, esa oportunidad se pierde. El voto temprano, ya sea en persona o por correo, cambia eso. Nos permite adaptar el voto a nuestras vidas, y no al revés. Da acceso real a padres con dos empleos, a los cuidadores, a personas sin transporte confiable o con limitaciones de salud o movilidad. En vez de una carrera contra el reloj, votar temprano convierte el acto de votar en una decisión significativa.

Y además de ser fácil, es seguro, confiable y ha demostrado funcionar. Según el Bipartisan Policy Center y el Election Innovation Lab, los estados con voto por correo cuentan con fuertes medidas de seguridad sólidas como la verificación de firmas y el rastreo de boletas. Hoy, más del 97% de los votantes vive en estados que ofrecen voto temprano o por correo. Es una muestra de cómo la democracia se adapta a la vida real, no al revés.

Votar temprano no se trata solo de conveniencia, sino de ejercer nuestro poder y decidir sobre lo que afecta a nuestras familias, vecindarios y el futuro colectivo.

Por qué importa: más allá de una boleta

Este otoño, las elecciones estatales y locales definirán políticas sobre vivienda, aire limpio, atención médica, educación y energía. Puede que no acaparen los titulares noticiosos nacionales, pero su impacto es profundamente personal.

En Georgia, por ejemplo, la elección especial de la Comisión de Servicio Público (PSC) nos recuerda si las empresas de energía rinden cuentas por los altos costos y si nuestros líderes toman en serio la crisis climática.

Y en California, la Proposición 50 en California podría redefinir la representación en el Congreso e influir en cómo se escuchan las voces de nuestras comunidades en Washington. Estos votos no son menores: definen el tipo de estado y de democracia que estamos construyendo para las próximas generaciones.

Votar temprano también ayuda a nuestras comunidades a proteger su poder frente a la desinformación y los actores malintencionados que buscan inundar el sistema con confusión. Protege nuestra voz de mentiras de último momento, cierres de centros de votación o intentos de intimidación.

Una vía hacia la inclusión

El voto temprano y por correo hace que la democracia sea más accesible para personas con discapacidades, condiciones crónicas o barreras de transporte. Pero la verdad es que nos beneficia a todos: a quienes no pueden faltar al trabajo, a estudiantes lejos de casa, o a quienes cuidan a niños pequeños o de un familiar mayor. El voto temprano nos dice: te tenemos en cuenta, tu voz cuenta.

Sin embargo, también enfrentamos amenazas crecientes: tácticas de supresión del voto, falsos “observadores”, desinformación dirigida a comunidades latinas y hasta intentos por restringir el voto anticipado.

Por eso este momento importa. Votar temprano es el mejor antídoto contra esas tácticas y quienes buscan silenciarnos. Cuando votas temprano, aseguras tu voz, das tiempo a las autoridades a procesar las boletas con seguridad y reduces el margen de manipulación.

Hagamos del voto temprano una tradición familiarOrganizaciones como Vote Early Day, que reúne a más de 3,000 organizaciones sin fines de lucro, empresas y grupos cívicos en todo el país, trabajan para que votar temprano sea parte de nuestra cultura. Poder Latinx, como socio fundador, se enorgullece de movilizar a votantes Latinos en estados clave para convertir el voto temprano en una tradición familiar de participación.

Este otoño, no esperes al caos del Día de las Elecciones. Habla con tu familia, amigos y compañeros de trabajo. Ayuda a alguien a encontrar su centro de votación anticipada o a solicitar su boleta por correo. ¡Comparte tu selfie con la calcomanía de “Yo voté anticipadamente”. ¡Hagamos que esta práctica sea contagiosa!

El próximo 28 de octubre se celebra el Día Nacional del Voto Anticipado, pero no tenemos que esperar hasta entonces para hacerlo. Cada día que votamos temprano es una oportunidad para fortalecer nuestra democracia. Porque cuando votamos temprano, elegimos más que candidatos: elegimos visibilidad, dignidad y representación. Elegimos decir con fuerza: nuestras voces no pueden esperar.

Bryce Bennett es el director ejecutivo de Vote Early Day, una celebración cívica nacional y no partidista dedicada a empoderar a los estadounidenses para que superen los obstáculos del Día de las Elecciones votando con anticipación.