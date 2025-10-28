Fechas Clave para las Elecciones del 4 de Noviembre de 2025
Este próximo martes 4 de noviembre de 2025, se celebrarán elecciones en diversas ciudades de Estados Unidos. A continuación, las fechas clave para la votación anticipada y el día de las elecciones en los estados y ciudades más relevantes:
Nueva York (NYC)
- Votación anticipada: del 25 de octubre al 2 de noviembre de 2025
- Día de las elecciones: 4 de noviembre de 2025
California
- Votación anticipada por correo: a partir del 6 de octubre de 2025
- Día de las elecciones: 4 de noviembre de 2025
Florida
- Votación anticipada: del 20 de octubre al 1 de noviembre de 2025
- Día de las elecciones: 4 de noviembre de 2025
Georgia
- Votación anticipada: del 20 al 31 de octubre de 2025
- Día de las elecciones: 4 de noviembre de 2025
Texas
- Votación anticipada: del 20 al 31 de octubre de 2025
- Día de las elecciones: 4 de noviembre de 2025
Carolina del Norte
- Votación anticipada: del 16 de octubre al 1 de noviembre de 2025
- Día de las elecciones: 4 de noviembre de 2025
Nueva Jersey
- Votación anticipada: del 25 de octubre al 2 de noviembre de 2025
- Día de las elecciones: 4 de noviembre de 2025
Arizona
- Votación anticipada: del 8 al 31 de octubre de 2025
- Día de las elecciones: 4 de noviembre de 2025
Utah
- Votación anticipada: del 27 de octubre al 3 de noviembre de 2025
- Día de las elecciones: 4 de noviembre de 2025
Relacionados: