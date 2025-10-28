Cambiar Ciudad
Fechas Clave para las Elecciones del 4 de Noviembre de 2025

Este próximo martes 4 de noviembre de 2025, se celebrarán elecciones en diversas ciudades de Estados Unidos. A continuación, las fechas clave para la votación anticipada y el día de las elecciones en los estados y ciudades más relevantes:

Nueva York (NYC)

  • Votación anticipada: del 25 de octubre al 2 de noviembre de 2025
  • Día de las elecciones: 4 de noviembre de 2025

California

  • Votación anticipada por correo: a partir del 6 de octubre de 2025
  • Día de las elecciones: 4 de noviembre de 2025

Florida

  • Votación anticipada: del 20 de octubre al 1 de noviembre de 2025
  • Día de las elecciones: 4 de noviembre de 2025

Georgia

  • Votación anticipada: del 20 al 31 de octubre de 2025
  • Día de las elecciones: 4 de noviembre de 2025
Texas

  • Votación anticipada: del 20 al 31 de octubre de 2025
  • Día de las elecciones: 4 de noviembre de 2025

Carolina del Norte

  • Votación anticipada: del 16 de octubre al 1 de noviembre de 2025
  • Día de las elecciones: 4 de noviembre de 2025

Nueva Jersey

  • Votación anticipada: del 25 de octubre al 2 de noviembre de 2025
  • Día de las elecciones: 4 de noviembre de 2025

Arizona

  • Votación anticipada: del 8 al 31 de octubre de 2025
  • Día de las elecciones: 4 de noviembre de 2025
Utah

  • Votación anticipada: del 27 de octubre al 3 de noviembre de 2025
  • Día de las elecciones: 4 de noviembre de 2025
