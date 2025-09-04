Cambiar Ciudad
¿Qué es una Boleta Provisional o Condicional?


Por:
Univision
"Trump no solo está presente en sus diarias y constantes comparecencias públicas y millonarias recaudaciones de fondos. También en los centenares de candidatos que apoya".
Imagen Justin Sullivan/Getty Images

El sistema electoral de California garantiza que ningún votante se quede sin participar. Por eso existe la boleta provisional o condicional, que se ofrece cuando hay algún problema con el registro de un elector.

Algunas situaciones en las que se utiliza incluyen:


  • Si tu nombre no aparece en la lista de votantes en tu lugar de votación.
  • Si te registraste después de la fecha límite regular.
  • Si llegas a votar en un centro equivocado.

En estos casos, recibes una boleta provisional que se coloca en un sobre especial. Posteriormente, las autoridades revisan tu información y, si cumples con los requisitos, tu voto se cuenta de forma oficial.
Esto significa que siempre tienes la oportunidad de votar, incluso si surge un problema el día de la elección. Es una medida de seguridad que protege tu derecho.

Si quieres más información de este tema, ingresa a nuestro portal univision.com/votacalifornia para que tengas todos los detalles.


