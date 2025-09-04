¿Por qué tu Voto es Importante en las Elecciones Especiales?

Las elecciones especiales, como la programada para el 4 de noviembre de 2025, suelen tener una participación más baja que las elecciones presidenciales o estatales.

PUBLICIDAD

Esto hace que cada voto individual tenga un peso mayor en el resultado final. En el pasado, varias elecciones locales en California y otros estados se han decidido por márgenes muy reducidos, a veces de solo unos cientos de votos.

Participar no solo es un derecho, sino una forma de asegurar que tu comunidad esté representada y que tu voz sea escuchada en decisiones que afectan directamente tu vida diaria.

En esta elección especial, tu participación puede marcar la diferencia. Invitar a familiares, amigos y vecinos a registrarse y votar multiplica el impacto positivo de tu compromiso cívico.

Si quieres más información de este tema, ingresa a nuestro portal univision.com/votacalifornia para que tengas todos los detalles.