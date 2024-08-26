El Papel Decisivo de las Mujeres en las Urnas del 2024

Este año electoral se perfila como uno de los más trascendentales para las mujeres latinas y de color en los Estados Unidos. No solo seremos una fuerza electoral poderosa y decisiva, sino también una representación refrescante que diversificará la lista de candidatos en las boletas electorales.

Continuamos viendo números récord de mujeres asumiendo roles clave de liderazgo y toma de decisiones en todos los niveles de gobierno, incluidos puestos presidenciales, lo que es un claro testimonio del gran avance hacia la igualdad de género que ya está impactando a generaciones enteras.

Hoy, al conmemorar con orgullo el Día de la Igualdad de la Mujer, recordamos el largo y arduo camino recorrido en este país para obtener el derecho al voto femenino, que nos ha llevado a este momento histórico. Este día también sirve para reconocer que aún queda mucho por hacer.

Las mujeres no solo somos votantes; somos motor de cambio. Nuestra participación en las urnas no debe subestimarse, ya que seremos cruciales para garantizar que aquellos a quienes elegimos para representarnos en cargos públicos atiendan y respondan a las necesidades y aspiraciones de nuestras familias y comunidades. Además, queremos que nuestro voto sea una guía y compromiso profundo para que se protejan los derechos, las oportunidades y la calidad de vida de cada mujer.

Este es un momento emocionante y lleno de esperanza, pero también de gran responsabilidad. En Poder Latinx, una organización no partidista y sin fines de lucro que construye el poder político de la comunidad latina, nos enorgullece ser liderados por mujeres comprometidas con nuestra gente, y que crean vías de liderazgo que promueven más y mayor participación de las mujeres. Un buen ejemplo es nuestro programa cívico, Poderosas. Queremos asegurarnos que las mujeres y todas las personas elegibles participen en cada elección, y se involucren cívicamente para fortalecer la democracia, la prosperidad y el progreso de todos. El primer paso es inscribirse para votar, que solo toma unos minutos, pero produce un gran resultado para nuestro país.