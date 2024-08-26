El Papel Decisivo de las Mujeres en las Urnas del 2024
Este año electoral se perfila como uno de los más trascendentales para las mujeres latinas y de color en los Estados Unidos. No solo seremos una fuerza electoral poderosa y decisiva, sino también una representación refrescante que diversificará la lista de candidatos en las boletas electorales.
Continuamos viendo números récord de mujeres asumiendo roles clave de liderazgo y toma de decisiones en todos los niveles de gobierno, incluidos puestos presidenciales, lo que es un claro testimonio del gran avance hacia la igualdad de género que ya está impactando a generaciones enteras.
Hoy, al conmemorar con orgullo el Día de la Igualdad de la Mujer, recordamos el largo y arduo camino recorrido en este país para obtener el derecho al voto femenino, que nos ha llevado a este momento histórico. Este día también sirve para reconocer que aún queda mucho por hacer.
Las mujeres no solo somos votantes; somos motor de cambio. Nuestra participación en las urnas no debe subestimarse, ya que seremos cruciales para garantizar que aquellos a quienes elegimos para representarnos en cargos públicos atiendan y respondan a las necesidades y aspiraciones de nuestras familias y comunidades. Además, queremos que nuestro voto sea una guía y compromiso profundo para que se protejan los derechos, las oportunidades y la calidad de vida de cada mujer.
Este es un momento emocionante y lleno de esperanza, pero también de gran responsabilidad. En Poder Latinx, una organización no partidista y sin fines de lucro que construye el poder político de la comunidad latina, nos enorgullece ser liderados por mujeres comprometidas con nuestra gente, y que crean vías de liderazgo que promueven más y mayor participación de las mujeres. Un buen ejemplo es nuestro programa cívico, Poderosas. Queremos asegurarnos que las mujeres y todas las personas elegibles participen en cada elección, y se involucren cívicamente para fortalecer la democracia, la prosperidad y el progreso de todos. El primer paso es inscribirse para votar, que solo toma unos minutos, pero produce un gran resultado para nuestro país.
Honremos el legado de todas las que nos precedieron y lucharon para que hoy tengamos el poderoso derecho al voto, aprovechando esta oportunidad para seguir abriendo caminos. La igualdad no es solo un sueño; es una realidad que construimos con cada voto, con cada acción y con cada líder que apoyamos. Que este Día de la Igualdad de la Mujer nos inspire a continuar avanzando y a asegurar que nuestras voces nunca dejen de ser escuchadas.