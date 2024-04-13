El aborto será clave en las elecciones de noviembre: ¿en qué estados estará en la boleta?

Video ¿Qué tan importante es el tema del aborto en la contienda electoral en EEUU? El análisis en Línea de Fuego

Un impulso para pedir a los votantes de Arizona que agreguen el derecho al aborto a la Constitución estatal volvió a ganar interés esta semana cuando la Corte Suprema del estado dio luz verde a la reactivación de una ley de los tiempos de la guerra civil, que prohíbe el aborto en todas las etapas del embarazo y solo lo permite si la vida de la madre peligra.

De esta forma, Arizona se convierte en uno de los varios estados en donde el aborto podría estar en la boleta electoral este año.

PUBLICIDAD

De hecho, Joe Biden lanzó una campaña en la que dice: “Tu cuerpo y tus decisiones te pertenecen a ti, no al gobierno, ni a Donald Trump. Lucharé duro para recuperar tu libertad".

Más allá de la campaña publicitaria, la vicepresidenta Kamala Harris fue a Arizona el viernes, donde destacó la dedicación de los demócratas a preservar el derecho al aborto y culpó a Trump del 'caos' sobre salud reproductiva que hay en EEUU.

“Así es como se ve un segundo mandato de Trump: más prohibiciones, más sufrimiento y menos libertad”, dijo Harris a una multitud en un centro comunitario de Tucson. "Al igual que lo hizo en Arizona, básicamente quiere llevar a Estados Unidos al siglo XIX".

En todo el país, se han intensificado los esfuerzos para plantear cuestiones sobre el derecho al aborto a los votantes desde que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló Roe vs. Wade y eliminó el amparo federal al aborto en el país.

Desde esa decisión de 2022, la mayoría de los estados controlados por los republicanos han puesto en marcha nuevas restricciones al aborto, incluidos 14 que lo prohíben en todas las etapas del embarazo. Por otra parte, la mayoría de los estados dominados por los demócratas tienen leyes u órdenes ejecutivas para proteger el acceso al procedimiento.

Además, los votantes de siete estados (California, Kansas, Kentucky, Michigan, Montana, Ohio y Vermont) se pusieron del lado de los partidarios del derecho al aborto a través de medidas electorales.



Aún no está claro cuántos estados votarán nuevas medidas para consagrar el acceso al aborto en noviembre -o en menor medida para restringirlo-. En algunos, la pregunta es si los partidarios de las enmiendas podrán obtener suficientes firmas válidas para llevarlas a votación. En otros, depende de la legislatura. Y hay disputas legales en curso en varios estados.

PUBLICIDAD

Algunos de los esfuerzos no han conseguido llegar a las urnas. La sesión legislativa de Wisconsin terminó sin que el Senado estatal votara sobre una medida aprobada por la Cámara Baja para pedir a los votantes que prohibieran el aborto después de las 14 semanas. En Louisiana, una medida para consagrar el derecho al aborto en la constitución estatal murió en el comité y otra en Maine tampoco logró prosperar al no recibir la aprobación de dos tercios de la Cámara de Representantes.

¿Qué estados tendrán alguna votación sobre el aborto en las elecciones de 2024?

1. Florida

La Corte Suprema del estado dictaminó el 1 de abril que una medida electoral para legalizar el aborto hasta la viabilidad fetal podría incluirse en la boleta a pesar de un desafío legal por parte de la fiscal general del estado Ashley Moody, quien argumentó que existen diferentes puntos de vista sobre el significado de “viabilidad” y que algunos términos clave de la medida propuesta no están definidos adecuadamente.

Los defensores recogieron casi un millón de firmas para poner en la boleta electoral una enmienda constitucional estatal para legalizar el aborto hasta la llamada viabilidad fetal, superando las casi 892,000 requeridas.

El sesenta por ciento de los votantes tendría que estar de acuerdo para que entre en vigor.

El aborto es legal en Florida durante las primeras 15 semanas de embarazo. Pero un fallo separado de la Corte Suprema estatal del 1 de abril que confirma la ley actual, activa una ley de 2023 que reduciría ese período a seis semanas, a menudo antes de que las mujeres sepan que están embarazadas, y que debe entrar en vigor el 1 de mayo.

PUBLICIDAD

2. Maryland

A los votantes de Maryland este año también se les preguntará si consagran el derecho de las mujeres a interrumpir sus embarazos en la constitución del estado en una pregunta electoral que les presentaron los legisladores el año pasado. El estado ya protege el derecho al aborto bajo la ley estatal y los demócratas superan en número a los republicanos en una proporción de 2x1. El aborto está permitido en Maryland hasta la viabilidad del feto, un período que generalmente los médicos sitúan entre las 23 y las 24 semanas de edad gestacional.

3. Nueva York

Los legisladores de Nueva York acordaron pedir a los votantes que prohíban la discriminación por motivos de embarazo, resultado del embarazo y que incluya la atención de salud reproductiva como parte de una enmienda más amplia de protección igualitaria. También prohibiría la discriminación por motivos de sexo, orientación sexual, identidad de género, origen nacional y discapacidad. El lenguaje de la enmienda constitucional no menciona específicamente el aborto, que en la ley de Nueva York es legal hasta que se alcance la viabilidad fetal.

¿En qué otros estados podría el aborto están en las boletas?

1. Arizona

Se está llevando a cabo una campaña de firmas para agregar un derecho constitucional al aborto en Arizona. Según la medida, el estado no podría prohibir el aborto hasta que el feto sea viable, y se permitirían abortos posteriores para proteger la salud física o mental de la mujer. Los partidarios deben reunir casi 384,000 firmas válidas antes del 4 de julio para conseguir llevar el tema a votación.

PUBLICIDAD

Una decisión de la Corte Suprema de Arizona esta semana permite que la prohibición del aborto durante todo el embarazo entre en vigor a partir del 23 de abril.

2. Arkansas

Los defensores de una enmienda para permitir el aborto en muchos casos tienen hasta el 5 de julio para reunir casi 91,000 firmas válidas para incluirla en la boleta electoral del 5 de noviembre.

La medida dejaría sin efecto las leyes que prohíben el aborto en las primeras 20 semanas de gestación y permitiría el aborto más adelante en el embarazo en casos de violación, incesto, amenazas a la salud o la vida de la mujer, o si fuera poco probable que el feto sobreviva al nacimiento.

Debido a que permite un límite de hasta 20 semanas, la propuesta no cuenta con el apoyo de Planned Parenthood Great Plains, que incluye Arkansas. El estado actualmente prohíbe el aborto en todas las etapas del embarazo, con muy escasas excepciones.

3. Colorado

Hay esfuerzos enfrentados sobre el aborto en Colorado. Una medida crearía una ley iniciada por los votantes para prohibir el acceso durante todo el embarazo y la otra enmendaría la constitución estatal para protegerlo. La enmienda al derecho al aborto también requeriría que Medicaid y el seguro médico privado cubran el procedimiento.

Los partidarios de cada lado tienen que presentar más de 124,000 firmas para que su medida se incluya en la boleta electoral. Los plazos para presentarlos son el 15 de abril para la medida de prohibición y el 26 de abril para la de garantizar el acceso.

PUBLICIDAD

Enmendar la constitución en Colorado requiere el apoyo del 55% de los votantes. Pero la prohibición podría aprobarse por mayoría simple. El aborto es legal en todas las etapas del embarazo en Colorado.



4. Missouri

Se están realizando esfuerzos para presentar a los votantes de Missouri múltiples medidas electorales relacionadas con el aborto en 2024. Los defensores del derecho al aborto de 'Missourians for Constitutional Freedom' están presionando por una legislación que garantice que el aborto sea legal hasta la viabilidad del feto.

Por otra parte, un grupo de republicanos moderados está adoptando un enfoque diferente y pidiendo una enmienda que permita el aborto hasta las 12 semanas, y a partir de ahí solo bajo excepciones limitadas.

Los partidarios de cada medida deben presentar más de 171,000 firmas válidas antes del 5 de mayo para incluirlas en la boleta electoral.

Además, algunos legisladores republicanos han lanzado un proceso legislativo para presentar a los votantes una medida que consagre la prohibición del aborto en la constitución estatal. Ampliaría una excepción para permitir el aborto inmediato para salvar la vida de la mujer o en casos “en los cuales un retraso crearía un riesgo grave de deterioro físico sustancial e irreversible de una función corporal importante”. Los votantes tendrían que aprobar otras excepciones.

Actualmente, el aborto está prohibido en Missouri en todas las etapas del embarazo, con excepciones limitadas.

5. Montana

PUBLICIDAD

Los defensores del derecho al aborto en Montana han propuesto una enmienda constitucional que prohibiría al gobierno negar el derecho al aborto antes de la viabilidad del feto o cuando sea necesario para proteger la vida o la salud de la persona embarazada. Después de una batalla legal sobre el texto de la boleta, el 1 de abril la Corte Suprema de Montana escribió su versión del lenguaje que aparecería en la boleta si los partidarios reúnen más de 60,000 firmas antes del 21 de junio. El aborto es legal en Montana hasta la viabilidad fetal, según una opinión de la Corte Suprema estatal de 1999.

6. Nebraska

Los defensores están tratando de recolectar alrededor de 125,000 firmas necesarias antes del 5 de julio para presentar a los votantes una enmienda constitucional que proteja el derecho al aborto hasta la viabilidad del feto. Según una ley adoptada el año pasado, el aborto está prohibido en el estado después de las 12 semanas, con algunas excepciones.

7. Nevada

Se están reuniendo firmas para incluir una enmienda sobre el acceso al aborto en la boleta electoral de Nevada en noviembre.

Según la enmienda, el acceso al aborto durante las primeras 24 semanas de embarazo o después para proteger la salud de la persona embarazada, que ya está garantizado por una ley de 1990, quedaría consagrado en la Constitución estatal.

Se requieren más de 102,000 firmas válidas antes del 26 de junio para incluir la medida en la boleta electoral. Los votantes tendrían que aprobarla tanto en 2024 como en 2026 para cambiar la constitución.

PUBLICIDAD

La medida es uno de varios intentos de los grupos pro derechos al aborto de Nevada para presentar una pregunta en la boleta electoral ante los votantes en 2024 y/o 2026.



8. Dakota del Sur

Los defensores de Dakota del Sur están intentando reunir más de 35,000 firmas antes del 7 de mayo para incluir en la boleta una medida que relajaría las restricciones pero que no llega tan lejos como les gustaría a muchos defensores del derecho al aborto.

Prohibiría cualquier restricción al aborto en el primer trimestre del embarazo. Permitiría al Estado en el segundo trimestre "regular la decisión de abortar de la mujer embarazada y su realización solo en formas que estén razonablemente relacionadas con la salud física de la mujer embarazada". Se permitiría una prohibición del aborto en el tercer trimestre, siempre que incluyera excepciones para la vida y la salud de la mujer, medida que Planned Parenthood no apoya.

El aborto en el estado ahora está prohibido en todas las etapas del embarazo, con escasas excepciones.

¿En qué estados es menos probable que pongan el aborto en la boleta?

Hay algunos estados donde el equilibrio de poder u otras circunstancias hacen que sea poco probable que las medidas relacionadas con el aborto (la mayoría de ellas buscando prohibiciones o límites) lleguen a los votantes en 2024.

1. Iowa

Para incluir una enmienda constitucional en la boleta electoral, los legisladores de Iowa deben aprobarla en dos sesiones consecutivas.

PUBLICIDAD

En 2021, ambas cámaras presentaron una resolución para determinar que no existe un derecho constitucional al aborto en el estado. Los republicanos controlan la Legislatura y la oficina del gobernador, pero la enmienda no ha surgido como una prioridad este año y la gobernadora Kim Reynolds ha dicho que dejará que el tema avance en los tribunales en lugar de presionar para que se vote.

Actualmente, el aborto está prohibido a partir de las 20 semanas de embarazo. Se adoptó una prohibición más estricta, desde que se pudiera detectar actividad cardíaca, alrededor de las seis semanas, pero un tribunal la suspendió.

2. Pennsylvania

Pennsylvania tiene un proceso similar al de Iowa con una enmienda similar para no considerar ningún derecho constitucional al aborto.

Los legisladores lo aprobaron en 2022, pero desde entonces los demócratas han tomado el control de la Cámara Baja estatal, por lo que es poco probable que se apruebe, lo que es necesario antes de que pueda acudir a un referéndum estatal. El aborto ahora es legal en Pennsylvania hasta las 24 semanas de embarazo.

Mira también: