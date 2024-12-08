Es falso que EEUU haya prohibido banderas LGBTQ+ en el Mundial de Clubes 2025

Publicaciones en Facebook y Threads , compartidas desde finales de noviembre de 2024, aseguran que los estadios de la Major League Soccer (MLS, por sus siglas en inglés) no admitirán banderas LGBTQ+ durante el Mundial de Clubes 2025 , que se celebrará en Estados Unidos del 15 de junio al 13 de julio de 2025, pero eso es falso. El área de comunicación de la FIFA, organizadora del evento, desmintió la afirmación a elDetector y señaló que originalmente fue compartida como un contenido de sátira.

“Los estadios de la MLS, no permitirán banderas LGBT[Q+], durante la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 pues esa bandera se convirtió en un símbolo de odio e imposición fascista”, dice un mensaje en Facebook que incluye una fotografía de lo que parece ser una marcha del orgullo gay.

Algunas de las publicaciones incluyen un enlace a una historia en donde se afirma que la prohibición de la MLS ha sido criticada por los defensores de los derechos LGBTQ+.

Los organizadores negaron que la medida sea real

El área de comunicación de la FIFA, organizadora del Mundial de Clubes 2025, dijo a elDetector vía correo electrónico que la afirmación de que las banderas LGBTQ+ han sido prohibidas en los estadios donde se jugará el torneo no es cierta.

“Este informe no tiene ninguna validez. La fuente es un sitio satírico que claramente indica al pie de la noticia que no es cierto”, respondió un representante de la federación.

La afirmación se originó en una web satírica

Hicimos una búsqueda inversa de imagen en Google Lens y encontramos que publicaciones con la misma afirmación sobre la prohibición de la bandera LGBTQ en los estadios de la MLS ya habían circulado en inglés.

Después realizamos una búsqueda en Facebook con palabras clave y encontramos una publicación de The Patriotics Network , una página que publica contenido de sátira, del 15 de noviembre de 2024 que dice, en inglés: “La MLS prohíbe permanentemente las banderas del orgullo gay en el Mundial de Clubes de la FIFA 2025 - Sátira”.

El texto incluye la misma imagen de una marcha gay que acompaña a la afirmación sobre la supuesta prohibición de las banderas, y en el área de comentarios incluye un enlace a una nota de SpacexMania , una red de sitios que publica contenido satírico . Al revisar la nota confirmamos que en ella se especifica en las etiquetas al inicio del texto que se trata de una “sátira” y también al final aparece la leyenda: “Este es un artículo satírico, no es verdad”.

Este texto es el mismo que se ha compartido en español en algunas de las publicaciones con la afirmación falsa, pero en esa versión no se especifica que se trata de una sátira.

En una revisión del código de conducta de los fanáticos disponible en la web de la MLS, no encontramos ninguna referencia al uso de banderas LGBTQ+. Lo único que se menciona sobre estandartes es que se prohíben aquellas que midan “más de 3' x 5'” (91.44 cm x 152.4 cm). También se detalla que la MLS y sus clubes están “profundamente comprometidos” con la promoción de “un entorno inclusivo, libre de discriminación y acoso”.

Conclusión

Es falso que las banderas LGBTQ+ no serán admitidas en los estadios de la MLS en los que se llevará a cabo el Mundial de Clubes de la FIFA 2025 en Estados Unidos del 15 de junio al 13 de junio de 2025. La afirmación se publicó originalmente en una web en inglés que se dedica a crear contenido satírico y en el que claramente se especifica que el mismo no es real. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

