Es falso que el precio del galón de gasolina en el país sea de “1.98 dólares”, como afirmó Trump

El precio promedio de la gasolina en EEUU supera los tres dólares por galón en mayo de 2025.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , afirmó el 2 de mayo de 2025 que el precio de la gasolina había caído por debajo de 2 dólares por galón, en su intento fallido de convencer a la Reserva Federal de que redujera la tasa de interés . Sin embargo, los datos oficiales no respaldan esa afirmación.

En su plataforma Truth Social, el mandatario dijo: “La gasolina acaba de bajar a $1.98 por galón”, describiéndolo como “el nivel más bajo en años” y señalando que los “consumidores han estado esperando durante años para ver que los precios bajen ¡Sin inflación, la Reserva Federal debería bajar su tasa!”. Esta no ha sido la única vez que ha hecho una mención similar. En abril, durante una reunión con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, Trump afirmó que en dos estados el galón de gasolina estaba en 1.98 dólares.

Los conductores no pagan ese precio hace años

De acuerdo con la Administración de Información Energética (EIA, por sus siglas en inglés), el galón de gasolina se vendió en promedio a nivel nacional a 3.13 dólares según datos difundidos el 28 de abril, y subió ligeramente a 3.15 dólares según el informe compartido el 5 de mayo. Esta agencia pública estos precios semanalmente.

La última vez que el promedio nacional estuvo por debajo de los 2 dólares fue en junio de 2020, cuando se registró un valor de 1.97 dólares, durante la pandemia, hace casi cinco años.

A nivel estatal, tampoco se observa el precio citado por Trump. Los precios promedio más bajos en el país se encuentran en Misisipi y Luisiana, con 2.65 y 2.70 dólares por galón, respectivamente, según datos publicados por la American Automobile Association (AAA) el 6 de mayo de 2025.

Si bien algunos estados tienen precios más económicos que el promedio nacional, ninguno alcanza los $1.98 mencionados por el presidente, quien no citó fuentes al hacer esta afirmación.

De hecho, en abril — cuando Trump hizo también referencia a ese supuesto precio— GasBuddy, una empresa especializada en el monitoreo de más de 150,000 estaciones de servicio en todo el país, dijo a CBS News que no había encontrado evidencia de alguna gasolinera vendiendo combustible a $1.98 por galón ese mes.

GasBuddy reportó el 5 de mayo de 2025 que el precio promedio nacional de la gasolina ha disminuido “12 centavos en comparación con el mes pasado” y es “49.6 centavos por galón más bajo” que hace un año. Aunque la tendencia muestra una baja en los precios, el promedio nacional aún no se ha acercado a los dos dólares por galón.

Conclusión

Es falso que el precio del galón de gasolina haya bajado a “$1.98”, como afirmó el presidente Donald Trump el 2 de mayo de 2025 en su plataforma Truth Social. Según los datos oficiales publicados por la Administración de Información Energética (EIA, por sus siglas en inglés), el precio promedio nacional de la gasolina, tanto antes como después de esa declaración, se mantuvo por encima de los tres dólares. El 28 de abril se reportó un promedio de 3.13 dólares, y el de 5 de mayo se registró 3.15. Tampoco es el caso a nivel estatal. De acuerdo con la American Automobile Association (AAA), el estado con el precio promedio más bajo fue Misisipi, con un valor de 2.65 dólares por galón, cifra aún lejana a la mencionada por Trump. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

