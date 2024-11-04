Cambiar Ciudad
elDetector

Los pequeños problemas técnicos que no afectan el resultado el día de las elecciones

Los funcionarios electorales implementan múltiples sistemas para garantizar que, independientemente de cualquier problema el día de las elecciones, las personas puedan votar y que su voto sea contado.

Por:
Brennan Center.
Existen más de 130,000 mesas de votación en los Estados Unidos, en las que alrededor de 800,000 trabajadores ayudan al pueblo estadounidense a votar.
Existen más de 130,000 mesas de votación en los Estados Unidos, en las que alrededor de 800,000 trabajadores ayudan al pueblo estadounidense a votar.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (Arte) / John Moore - Getty Images (foto).

Esta nota fue publicada originalmente en el sitio web de Brennan Center for Justice y la reproducimos como parte de un acuerdo de colaboración con elDetector de Univision Noticias.
-------------------------------------

PUBLICIDAD

Realidad: Los funcionarios electorales disponen de múltiples sistemas para garantizar que, a pesar de cualquier problema, las personas puedan votar y que su voto sea contado.

Existen más de 130,000 mesas de votación en los Estados Unidos, en las que alrededor de 800,000 trabajadores ayudan al pueblo estadounidense a votar. Con una operación tan grande que abarca a cientos de miles de empleados y diversos tipos de tecnología, algunas veces ocurren contratiempos y un pequeño porcentaje de los sitios de votación experimenta problemas técnicos.

Los funcionarios electorales tienen previstas estas eventualidades y cuentan con múltiples sistemas de respaldo para asegurar que, independientemente de cualquier problema que suceda durante el día de las elecciones, las personas tengan la oportunidad de votar y de que su voto sea contado. Estos preparativos contribuyeron a que las elecciones de 2020 fueran las más seguras en la historia de Estados Unidos.

Rumor: Problemas técnicos menores en los centros de votación son evidencia de que no se puede confiar en los resultados electorales.

Más sobre elDetector

Tres infundios de Trump sobre la ayuda a Ucrania y las "seis guerras" que dice haber terminado
6 mins

Tres infundios de Trump sobre la ayuda a Ucrania y las "seis guerras" que dice haber terminado

Noticias Univision
De su promesa de terminar la guerra en 24 horas a que los rusos no usaron las carreteras para intentar tomar Kiev: tres falsedades de Trump sobre el conflicto en Ucrania
6 mins

De su promesa de terminar la guerra en 24 horas a que los rusos no usaron las carreteras para intentar tomar Kiev: tres falsedades de Trump sobre el conflicto en Ucrania

Noticias Univision
Coinbase NO envía códigos de retiro por texto: ese SMS es una estafa
4 mins

Coinbase NO envía códigos de retiro por texto: ese SMS es una estafa

Noticias Univision
La presidenta de México NO dijo que es “bueno para Colombia” que haya muerto el precandidato Miguel Uribe: es IA
5 mins

La presidenta de México NO dijo que es “bueno para Colombia” que haya muerto el precandidato Miguel Uribe: es IA

Noticias Univision
Verificamos cuatro afirmaciones de Trump en su anuncio para “volver segura” a Washington DC
9 mins

Verificamos cuatro afirmaciones de Trump en su anuncio para “volver segura” a Washington DC

Noticias Univision
"Las vacunas ARNm no funcionan bien…": expertos y datos contradicen lo que dijo el secretario Kennedy al recortar recursos de investigación
8 mins

"Las vacunas ARNm no funcionan bien…": expertos y datos contradicen lo que dijo el secretario Kennedy al recortar recursos de investigación

Noticias Univision
Trump alega manipulación política en los datos de empleo: ¿qué dicen los expertos?
8 mins

Trump alega manipulación política en los datos de empleo: ¿qué dicen los expertos?

Noticias Univision
Videos en TikTok difunden falso anuncio de toque de queda nacional para menores en Estados Unidos
4 mins

Videos en TikTok difunden falso anuncio de toque de queda nacional para menores en Estados Unidos

Noticias Univision
El expresidente colombiano Álvaro Uribe NO fue detenido en su juicio condenatorio: ese video fue creado con IA
4 mins

El expresidente colombiano Álvaro Uribe NO fue detenido en su juicio condenatorio: ese video fue creado con IA

Noticias Univision
Seis meses de Trump: verificamos lo que llama “promesas cumplidas” en economía (II)
8 mins

Seis meses de Trump: verificamos lo que llama “promesas cumplidas” en economía (II)

Noticias Univision

En elecciones anteriores, quienes impulsan teorías conspirativas se han aferrado a noticias de último minuto —incluidas historias sobre problemas técnicos en las mesas electorales— para difundir rumores de que los resultados de las elecciones no son confiables. Estos actores de mala fe a menudo siguen generando pánico indebido, mucho después de que los problemas se hayan resuelto.

PUBLICIDAD

Trabajamos con Swayable, una plataforma de software de investigación que mide con qué efectividad los contenidos de los medios de comunicación y las redes sociales cambian las opiniones del público, para determinar qué mensajes ayudaron al electorado a comprender mejor la realidad.

Según nuestro análisis, los mensajes sugeridos para contrarrestar los rumores fueron:

- Los trabajadores electorales son humanos y a veces cometen errores. Los funcionarios electorales implementan múltiples sistemas para asegurarse de que, sin importar cualquier problema en el día de las elecciones, las personas tienen la oportunidad de votar y su voto será contado.

- Hay más de 130,000 sitios de votación en EEUU y en cada elección, un pequeño porcentaje experimenta problemas técnicos. Los funcionarios electorales cuentan con múltiples sistemas en funcionamiento para garantizar que, independientemente de cualquier problema el día de las elecciones, las personas puedan votar y que su voto sea contado.

Estos mensajes fueron, según nuestro análisis, los más efectivos a la hora de transmitir los hechos, aunque existen diferencias según la región y el grupo demográfico. Puedes consultar el panel de Swayable para ver los resultados más detallados, incluidos otros mensajes analizados.

Traducción de Laura Gómez

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

PUBLICIDAD

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos :

Relacionados:
elDetectorElecciones 2024Elecciones en Estados Unidos 2024Desinformación

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD