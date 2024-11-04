Existen más de 130,000 mesas de votación en los Estados Unidos, en las que alrededor de 800,000 trabajadores ayudan al pueblo estadounidense a votar.

Realidad: Los funcionarios electorales disponen de múltiples sistemas para garantizar que, a pesar de cualquier problema, las personas puedan votar y que su voto sea contado.

Existen más de 130,000 mesas de votación en los Estados Unidos, en las que alrededor de 800,000 trabajadores ayudan al pueblo estadounidense a votar. Con una operación tan grande que abarca a cientos de miles de empleados y diversos tipos de tecnología, algunas veces ocurren contratiempos y un pequeño porcentaje de los sitios de votación experimenta problemas técnicos.

Los funcionarios electorales tienen previstas estas eventualidades y cuentan con múltiples sistemas de respaldo para asegurar que, independientemente de cualquier problema que suceda durante el día de las elecciones, las personas tengan la oportunidad de votar y de que su voto sea contado. Estos preparativos contribuyeron a que las elecciones de 2020 fueran las más seguras en la historia de Estados Unidos.

Rumor: Problemas técnicos menores en los centros de votación son evidencia de que no se puede confiar en los resultados electorales.

En elecciones anteriores, quienes impulsan teorías conspirativas se han aferrado a noticias de último minuto —incluidas historias sobre problemas técnicos en las mesas electorales— para difundir rumores de que los resultados de las elecciones no son confiables. Estos actores de mala fe a menudo siguen generando pánico indebido, mucho después de que los problemas se hayan resuelto.

Trabajamos con Swayable, una plataforma de software de investigación que mide con qué efectividad los contenidos de los medios de comunicación y las redes sociales cambian las opiniones del público, para determinar qué mensajes ayudaron al electorado a comprender mejor la realidad.

Según nuestro análisis, los mensajes sugeridos para contrarrestar los rumores fueron:

- Los trabajadores electorales son humanos y a veces cometen errores. Los funcionarios electorales implementan múltiples sistemas para asegurarse de que, sin importar cualquier problema en el día de las elecciones, las personas tienen la oportunidad de votar y su voto será contado.

- Hay más de 130,000 sitios de votación en EEUU y en cada elección, un pequeño porcentaje experimenta problemas técnicos. Los funcionarios electorales cuentan con múltiples sistemas en funcionamiento para garantizar que, independientemente de cualquier problema el día de las elecciones, las personas puedan votar y que su voto sea contado.

Estos mensajes fueron, según nuestro análisis, los más efectivos a la hora de transmitir los hechos, aunque existen diferencias según la región y el grupo demográfico. Puedes consultar el panel de Swayable para ver los resultados más detallados, incluidos otros mensajes analizados.

