Silencio y ausencia del Estado: la peligrosa frontera donde fueron asesinados los periodistas ecuatorianos

En un intento por levantar información en la zona, un colectivo de periodistas pidió información y apoyo a entidades del Estado. El Ministerio de Defensa no contestó y la Secretaría de Comunicación informó que el control lo tienen las Fuerzas Armadas y que informan en cada puesto de control. Esto no ocurrió. Se limitan a identificar a quien llega. Ya en San Lorenzo (la población urbana más grande de la frontera, que dista a 30 kilómetros de Mataje) dimos con un jefe militar que tenía 40 días en la zona. Hablamos de seguridad, en un diálogo sin cámaras ni grabadoras. "¿Cómo se sienten ustedes?, ¿se sienten inseguros?", pregunta el militar y enseguida afirma que “Ya todo está tranquilo”.

Un día después, en Mataje es imposible sentir esa tranquilidad. Un contingente militar, con dron incluido, se adelanta para “asegurar la zona”. El jefe militar que nos franqueó la entrada avanza con una pistola en mano. “Por si acaso tenga que repeler un ataque”, se justifica. La visita no tardará más de 10 minutos, tiempo en el que se evidencia que el caserío le ha dado la espalda a las fuerzas regulares.

Unas mujeres que lavan su ropa en un arroyuelo y no sueltan ni media palabra. Un joven que carga a un niño cambia de acera para evitar encontrarse con los militares y los periodistas. Nadie responde tan siquiera el saludo. Nadie quiere ser fotografiado o filmado. Incluso elevan el volumen de la música que suena en el poblado. Dicen los militares que es una señal para avisar al otro lado de la frontera que hay presencia militar. A veces encienden motosierras con el mismo objetivo.

A la escuela del caserío no nos acercamos, allí no hay militares, solo gente local. Los antiguos docentes no volvieron luego del secuestro de los periodistas y en su lugar fueron contratados tres jóvenes de la zona que terminaron el colegio. El jefe militar cuenta que un niño de la escuela le sentenció a muerte: “Si matas a Guacho, yo te mato a ti”.