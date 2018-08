No sentí desesperanza, más bien me sentí inspirada y conmovida con la certeza de una derrota circunstancial. Las mujeres aprobaron en las calles la ley que los senadores rechazaron en el Senado. Siento indignación, sí, pero por esa brecha en la representación. Los senadores no expresaron la voluntad popular, y duele ver cómo no votaron a favor de la vida, votaron para no hacer nada que efectivamente acabe con el aborto clandestino e inseguro que mata mujeres no solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica y el mundo.