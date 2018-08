Aborto legal o aborto clandestino: llegó la hora de una discusión decisiva en Argentina

Más allá de las íntimas convicciones espirituales y de nuestros propósitos individuales, las mujeres argentinas veníamos diciendo en voz baja que poner nuestro propio cuerpo en juego ya era suficiente penalización, que no necesitamos el castigo de unas leyes para las que parece que somos apenas un envase por el que otros deciden. Criminalizar ese momento tan doloroso es duplicar la condena . El martes las más jóvenes salieron a gritarlo a la calle, con un pañuelo verde al cuello. La ley de interrupción del embarazo que se vota en el Senado –y que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados– permitiría ni más ni menos que tomar una decisión personal con garantías sanitarias.

Todas padecíamos el estigma y la desolación, pero las chicas de clase media no solíamos morir, porque pagábamos, cash , a un médico o a una partera en un hotel destartalado convertido en clínica pirata, o en un garaje reciclado en quirófano. En eso éramos ‘afortunadas’: las miles de niñas violadas por su tío o su padrastro en las villas miseria podían correr peor suerte después de intentarlo con una aguja de tejer o un manojo de perejil , asesoradas por una prima o la vecina. Si algo se torcía, les tocaría ir al dispensario o a las urgencias del hospital y rezar para no ser denunciadas.

Mil abortos por día

Las organizaciones que desde hace una década vienen estudiando el tema para que la anticoncepción se trate como un asunto laico y de salud pública hablan de más de 350,000 abortos al año , lo que significa casi 1,000 por día, en la Argentina de 2018. Las cifras del negocio y el riesgo son tan elocuentes que, hace ya 20 años, un médico de referencia como René Favaloro lo expresaba así: “Los ricos defienden el aborto ilegal para mantener el secreto. Estoy harto de que se nos mueran chicas pobres para que las ricas aborten en secreto (…) Con el aborto legal no habrá más ni menos abortos, habrá menos madres muertas. El resto es educar, no legislar”.

Favaloro se fue de este mundo en el año 2000. En Argentina, pasan las décadas y las prácticas continúan siendo absolutamente clandestinas , aunque las técnicas son otras. Si hoy una chica no puede llevar el embarazo a término tiene que conseguir el teléfono de alguien de quien nunca sabrá el nombre y que luego la llamará desde un número sin registrar.

Abortar sigue estando penado con cárcel y el proceso judicial puede alcanzar también a quien ayuda brindando información. Hay asociaciones solidarias de chicas valientes que, sin embargo, se dedican a devolver la llamada a las otras chicas desesperadas: desde un número anónimo les dan las indicaciones sobre la píldora a comprar, sus efectos y cómo aligerar los síntomas de un aborto químico. No se dejan ver, ni pueden estar presentes. Ellas, unas y otras, incurren en el ‘crimen’ y padecen en soledad todo el peso del estrés físico y la culpa.

De seguro, todas nos pondríamos de acuerdo en que no existe una solución general al tema del embarazo no deseado y que no es posible llevarlo a término en el 100% de los casos. También acordaríamos en que, como mujeres, se nos inculca ser máquinas morales al servicio de la reproducción. El estrés postraumático ya parece una condición femenina: confrontaremos siempre en nuestro interior con las opciones tomadas y por tomar, aunque nos manifestemos a viva voz contra la criminalización de todo acto de autonomía sobre nuestra vida, que es lo mismo que decir ‘nuestro cuerpo’.