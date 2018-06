Voto histórico en el Congreso argentino sobre la despenalización del aborto

¿A la séptima va la vencida? Con el lema "Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir", la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito –que lleva años luchando por el derecho de las mujeres a este servicio de salud pública– confía en sacar adelante una ley que se ha rechazado seis veces en 11 años.

No obstante, los partidarios de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo no lo tendrán fácil para sacar el proyecto adelante. El martes por la tarde, 119 diputados habían anticipado un voto negativo, 111 anunciaron su respaldo, otro su abstención y 24 se mantienen indecisos o decidieron mantener el misterio hasta el final, por lo que no es fácil predecir el desenlace.