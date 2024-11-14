Ella Emhoff, hijastra de Kamala Harris, NO fue internada en un psiquiátrico tras el triunfo electoral de Trump

Las publicaciones en redes no presentan evidencias sobre el supuesto colapso mental de Ella Emhoff.

Es falso que la hijastra de Kamala Harris, la modelo y artista Ella Emhoff , haya sido internada en un hospital psiquiátrico tras “la derrota de su madrastra ante Donald Trump”, como afirma una publicación en Facebook. Además, no se presentaron evidencias de la afirmación en el posteo en redes sociales.

Tanto Ella, como su madre, Kerstin Emhoff, desmintieron la afirmación a través de sus redes sociales personales y diversas notas periodísticas recogen la reacción de ambas.

Las Emhoff desmintieron los rumores

Una búsqueda con palabras clave ( en inglés ) en Google, nos llevó, entre varios resultados, a diversas notas periodísticas que reportan la falsedad de que Emhoff haya sufrido un colapso psiquiátrico tras la derrota de Harris frente a Donald Trump en las elecciones presidenciales del pasado 5 de noviembre.

La revista People reportó que Ella Emhoff respondió el pasado 9 de noviembre de 2024 a los rumores sobre su salud mental, con la publicación de una historia de Instagram en la que rechazaba las afirmaciones. La historia de Instagram se borra a las 24 horas, pero People logró una captura de pantalla.

Parada frente a un espejo, con jeans, camiseta blanca, gorro y sosteniendo una pelota para su perro, escribió: “Se rumora que tuve un colapso mental y me ingresaron en un hospital. No es cierto. También vete a la … si estás ahí difundiendo eso. No hay nada malo en mostrar emociones y llorar. Cualquiera que diga que lo hay probablemente necesita un buen llanto. He luchado con mi salud mental toda mi vida y no me avergüenzo de ello. Literalmente he estado aquí jugando a buscar la pelota con Jerry”, se lee , haciendo referencia a su perro.

La página web especializada en farándula y espectáculos E! Online Latino reportó también que Ella, tras el triunfo de Trump, publicó un mensaje de esperanza. “'Todos vamos a superar esto', escribió junto a una foto de ella misma viendo el discurso de concesión de Harris. 'Simplemente duele muchísimo ahora mismo y eso está bien'”, resumió E Online.

En el timeline de Emhoff en Instagram no está, sin embargo, el posteo ni la fotografía que refiere E!. Sus tres últimas publicaciones son: su llegada a los premios CFDA (de moda), un post sobre votar, del 3 de noviembre de 2024, y un conteo de “10 cosas que Ella Emhoff ama”.

El 9 de noviembre de 2024, cuatro días después de las elecciones presidenciales y tres desde que Harris reconoció el triunfo de Trump, Kerstin Emhoff, madre de Ella y exesposa de Doug Emhoff, el esposo de Harris, escribió en X (antes Twitter) una respuesta a una cuenta que mencionaba el supuesto colapso mental de su hija.

“Más tonterías de MAGA [Movimiento proTrump llamado Make America Great Again] contra mi familia. ¡Dejen en paz a mis hijos! Ella está muy bien y está pasando un día encantador con su madre. Tener la capacidad de mostrar tus emociones es algo que todos deberíamos desear. Está bien no sentirse bien. No vamos a permitir que nadie destruya a nuestra familia”, se lee .

La referencia de la madre de Ella Emhoff sobre mostrar las emociones es porque algunas de las publicaciones sobre el supuesto colapso mental de la joven modelo y artista, estaban acompañadas de fotografías en las que se le ve llorando junto a su padre , el esposo de Kamala Harris, el 6 de noviembre cuando la vicepresidenta pronunció su discurso de aceptación de los resultados electorales, desde la Universidad de Howard, en Washington DC, alma máter de la demócrata.

Por otra parte, la publicación en Facebook que afirmó sobre el presunto colapso mental de Ella Emhoff, no presentó evidencias más allá de una de esas fotos de la hijastra de Harris y su padre llorando y la afirmación de que había sido internada en un hospital psiquiátrico.

Conclusión

Es falso que la hijastra de Kamala Harris, la modelo y artista Ella Emhoff, haya sido internada en un hospital psiquiátrico tras “la derrota de su madrastra ante Donald Trump”, como afirma una publicación en Facebook. Diversas notas periodísticas recogieron la reacción de Ella Emhoff negando el supuesto colapso mental. Su madre, Kerstin Emhoff, también lo desmintió. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

