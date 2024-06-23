Es falso que las elecciones en Estados Unidos puedan cancelarse

Ni el presidente ni otros funcionarios tienen potestad para cancelar los comicios generales.

En las últimas semanas han circulado redes sociales mensajes que afirman que las elecciones presidenciales en Estados Unidos podrían ser canceladas, pero eso es falso. Expertos en política y desinformación consultados por elDetector afirmaron que son rumores que no tienen un fundamento legal y que ya han sido difundidos anteriormente.

Algunas publicaciones aseguran que el gobierno de Estados Unidos buscará una tercera guerra mundial para mantenerse en el poder y no habrá elecciones. Un mensaje en Facebook dice: “La tercera guerra la ocasionará Estados Unidos. El gobierno presente hará todo lo necesario para mantenerse en el poder. Cuando la nación entra en guerra mundial, como ya sucedió, no hay elecciones”.

La teoría sobre la cancelación de las elecciones también ha circulado en inglés y hay otras versiones en español.

No hay fundamento legal que soporte esa acción

A través de un correo electrónico, Eduardo Gamarra, profesor del departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de Florida, dijo al elDetector que la afirmación sobre la cancelación de las elecciones es falsa. “No hay ninguna posibilidad de que las elecciones sean pospuestas o canceladas, pues no existe ninguna base legal o constitucional para tales acciones”, comentó Gamarra.

También un reporte del Brennan Center for Justice, un instituto no partidista sobre política y derecho, publicado en mayo de 2024 señala que las elecciones presidenciales no pueden cancelarse y que la Constitución exige que se realicen este año.

“Nadie, ni siquiera un presidente, puede cancelar las elecciones presidenciales. El Congreso estableció la actual fecha para realizar las elecciones presidenciales en 1845, y se han realizado en esa fecha cada cuatro años —incluso durante la Guerra Civil y las dos guerras mundiales— durante más de 175 años”, dice el comunicado de la organización.

La Primera Guerra Mundial fue de 1914 a 1918 y en Estados Unidos hubo elecciones presidenciales el 7 de noviembre de 1916 . En estos comicios el demócrata Woodrow Wilson derrotó al republicano Charles Evan Hughes. La Segunda Guerra Mundial ocurrió entre 1941 a 1945 y en el país las votaciones presidenciales tuvieron lugar el 7 de noviembre de 1944. En estas elecciones el demócrata Franklin D. Roosevelt derrotó al republicano Thomas E. Dewey asegurando su cuarto mandato como presidente.

Lawrence Norden, director sénior de elecciones y gobierno del Brennan Center, detalló vía telefónica que la Constitución establece una fecha requerida para las elecciones presidenciales y del Congreso que es el martes posterior al primer lunes de noviembre.

“Así siempre ha sido en Estados Unidos, nadie puede cancelar eso. La única manera de cambiarlo sería si hubiera una enmienda a la Constitución y no ha habido ningún movimiento para hacer eso. Entonces, las elecciones de noviembre no serán canceladas. Simplemente no puede suceder según la ley de Estados Unidos”, afirmó Norden.

Solo una nueva ley aprobada por el Congreso podría cambiar la fecha

El Servicio de Investigación del Congreso ha señalado que la fecha del día de las elecciones está fijada por ley y cambiarla por otra más adelante requeriría promulgar una nueva ley, ya que “ni la Constitución ni el Congreso otorgan ningún poder al Presidente ni a otros funcionarios federales para cambiar esta fecha fuera del proceso legislativo regular del Congreso”.

En todo caso, según la Vigésima Enmienda, el mandato del presidente en ejercicio termina al mediodía del 20 de enero y no hay disposiciones legales que permitan a un presidente permanecer en el cargo después de esa fecha, incluso en caso de emergencia nacional, a menos que se ratifique una nueva enmienda constitucional.

Norden reiteró precisamente que la Constitución de Estados Unidos obliga que el mandato del presidente termine el 20 de enero. “No hay excepciones que permitan al presidente permanecer en su cargo después de esa fecha, a menos que el presidente sea reelecto”, dijo a elDetector.

El directivo del Brennan Center expuso que las elecciones locales o estatales sí podrían cancelarse porque no están cubiertas por la Constitución de Estados Unidos. En esos casos dependen de la ley local y estatal y de que estas establezcan si hay una fecha específica para realizarlas, pero en el caso de las presidenciales simplemente no es posible hacerlo.

Un rumor recurrente

Stefanie Friedhoff, profesora y codirectora del Information Futures Lab (IFL) de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown, nos explicó vía telefónica que la afirmación sobre la cancelación de los comicios en Estados Unidos es un rumor recurrente que circula desde 2023.

“Desde diciembre ya circulaban teorías de que las elecciones de 2024 no se celebrarían o que serían fraudulentas. Este tipo de campañas de desinformación intentan confundir a la gente y tratar de disuadirla de votar. A menudo se piensa que son para dirigir el voto hacia un candidato u otro, pero no siempre es así”, mencionó Friedhoff.

Evelyn Pérez-Verdía, fundadora y directora de estrategia de We Are Más , agencia que ayuda a generar mensajes basados en hechos verídicos para combatir la desinformación, coincide en que esas teorías buscan crear apatía, miedo y evitar que la gente salga a votar.

“Regresemos al 2020, cuando la pandemia de covid-19 estaba en su punto más fuerte ¿se cancelaron las elecciones? No. Lo que tenemos que entender es que conforme se acerquen las presidenciales de 2024, vamos a ver un incremento de noticias erróneas sin fundamento como esta de las elecciones canceladas”, señaló Perez-Verdía.

Friedhoff recalcó que una investigación realizada en conjunto con We Are Más a finales de de 2023 sobre la crisis de información en comunidades de habla hispana del sur de Florida, reveló que la afirmación sobre la cancelación de las elecciones se compartió más entre personas que provienen de un entorno internacional. “Es más probable que las elecciones se cancelen en otras naciones, así que se vuelve más creíble si es algo que puede pasar en tu país de orígen”, indicó.

Conclusión

Es falso que las elecciones presidenciales de Estados Unidos puedan ser canceladas. Expertos consultados por elDetector afirman que no hay fundamentos constitucionales para que esto suceda. Analistas de información y desinformación señalaron además que la afirmación errónea comenzó a circular en la web desde 2023 para desalentar y suprimir el voto. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

