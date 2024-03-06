Biden y Trump más cerca de la 'revancha' pese a dos sorpresas que les dejó el Supermartes

El supermartes de las primarias 2024 fue el menos 'súper' de los últimos años, considerando que los dos candidatos favoritos para quedarse con las nominaciones presidenciales de los dos grandes partidos no tenían contrincantes de peso y, por tanto, sucedió lo que se esperaba que pasara: Donald Trump y Joe Biden avanzaron un poco más hacia lo que parece la ineludible "revancha" que protagonizarán en noviembre.

PUBLICIDAD

Del lado republicano, la única contrincante de Trump, Nikki Haley, decidió abandonar la campaña tras su seguidilla de apabullantes derrotas. El menor margen de diferencia lo logró en Massachusetts, donde perdió por una diferencia de 24 puntos porcentuales, y el mayor en Alabama, donde perdió por 7 de diferencia.

Vermont fue la anécdota amable para Haley. Allí logró ganar por unos pocos puntos y quedarse con algunos delegados. Ese estado los reparte proporcionalmente y no bajo la premisa del ‘ganador se lleva todo’ que se usa en otros.

Es el segundo triunfo de Haley en las primarias republicanas, junto al que logró el finde semana en Washington DC, donde se impuso por una diferencia de casi 60 puntos a Trump. Un saldo insuficiente para mantener viva la campaña.

Para Biden y Trump las primarias son un simple trámite

Para el presidente Biden hubo una derrota, también simbólica, en el caucus de la Samoa Estadounidense, donde un desconocido empresario, Jason Palmer, le cortó la racha victoriosa que tuvo en el resto de los estados del Supermartes.

El revés en Samoa no altera el camino victorioso que ha seguido trazando Biden y que cimentó con sus triunfos del Supermartes.

Para Biden y Trump, el resto de las primarias es solo trámite. El tono de sus discursos de victoria muestra cómo ambos se consideraban ya enfrascados en lo que algunos llaman la 'revancha' o la repetición de las elecciones de 2020 que Biden ganó a Trump, pese a que este sigue insistiendo sin fundamento que fue víctima de un fraude.

"Hace cuatro años, me postulé debido a la amenaza existencial que Donald Trump representaba para los Estados Unidos en los que todos creemos", dijo Biden en un comunicado enviado durante la noche y preguntó: “¿Vamos a seguir avanzando o permitiremos que Donald Trump nos arrastre hacia atrás, hacia el caos, la división y la oscuridad que definieron su mandato?”.

PUBLICIDAD

En un discurso con el que marcó la victoria en su residencia de Mar-a-Lago, Florida, Trump también arremetió contra Biden y no se refirió a su rival republicana Haley ni una sola vez, pese a que para entonces no estaba claro si pensaba seguir en campaña.

"Vamos a ganar estas elecciones porque no tenemos otra opción", dijo Trump ante un nutrido grupo reunido en uno de los salones de su residencia de Palm Beach y atacó a Biden por la situación en la frontera con México y la retirada de EEUU de Afganistán (que él acordó con el Talibán antes de dejar la Casa Blanca) y la inflación.

La salida de Nikki Haley

La dinámica política ya lucía encaminada hacia la revancha Biden-Trump antes de que en la mañana de este miércoles los medios comenzaran a citar fuentes del entorno de Haley reportando su salida.

Ella había dicho semanas atrás que, pese a las constantes derrotas, su idea era seguir hasta el Supermartes para que los republicanos tuvieran la posibilidad de escoger opciones y no ir a una elección "estilo soviético".

Aunque había reportes de que Haley parecía tener los fondos para continuar, fue tarde en la noche del martes que , de acuerdo con fuentes citadas por CNN, decidió abandonar después de que no llegaran en el Supermartes a los niveles de apoyo que podían haberla animado a seguir adelante.

Así es que, salvo algún imprevisto, Biden y Trump se convertirán en el verano en los nominados de sus partidos y protagonizarán una reedición de los comicios del 2020 que, según indican las encuestas, no entusiasma demasiado a los electores, en parte por la edad de ambos líderes.