Qué se elige en las primarias del Supermartes

Como es el día con la mayor cantidad de delegados en juego, un buen desempeño de Biden y Trump en el Supermartes los acercaría mucho más a convertirse en el candidato de su partido.

Los estados que votan este Supermartes

El Supermartes se vota en Alabama, Alaska, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina del Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia y Samoa Americana.

Del lado republicano, se eligen 854 de 2,429 en juego y los demócratas otorgarán 1,420 delegados de los 3,979.

Nadie asegurará la nominación, pero el favorito de cada partido puede acercarse bastante al objetivo. Aunque la mayor parte de la atención estará puesta en la contienda presidencial, el Supermartes habrá otras elecciones importantes.

Algunas cosas para mirar:

El indetenible avance de Trump en las primarias republicanas

Hasta ahora, las primarias presidenciales republicanas han sido un paseo para Trump. El expresidente ha dominado la carrera y su última rival, su exembajadora ante la ONU, Nikki Haley, está luchando por mantenerse en la competencia.

Haley perdió las primarias del 27 de febrero en Michigan por más de 40 puntos porcentuales. Incluso perdió su estado natal de Carolina del Sur, donde fue elegida gobernadora dos veces, por más de 20 puntos porcentuales.

Haley ha acumulado una cantidad considerable de dinero para su campaña y dice que quiere permanecer en la carrera hasta la Convención Nacional Republicana en julio, en caso de que los delegados allí tengan dudas sobre nominar formalmente a Trump en medio de sus problemas legales.

El apoyo financiero a Haley ha empezado a flaquear: la organización Americans For Prosperity, respaldada por los hermanos Koch, anunció que dejaría de gastar en su nombre después de Carolina del Sur. Quizás no pueda permitirse otra pérdida radical.

Los problemas de la campaña de Trump

En medio de las contundentes victorias de Trump hay una señal de advertencia: su desempeño pobre entre los votantes primarios con educación universitaria.

En las primarias de New Hampshire y Carolina del Sur, APVoteCast descubrió que los graduados universitarios eligieron a Haley antes que a Trump. Aproximadamente dos tercios de los votantes en ambos estados que con educación universidad votaron por el exgobernadora de Carolina del Sur.

Trump ganó en los suburbios del estado, pero no por la misma magnitud que su dominio en pueblos pequeños y áreas rurales. Esa debilidad entre los graduados universitarios y en los suburbios es lo que condenó a Trump en su derrota de 2020 ante Biden.

Biden sin contrincantes de peso (pero no sin problemas)

Hasta ahora, el único obstáculo que ha enfrentado el presidente en su camino a la nominación demócrata para la reelección se produjo en Michigan con el movimiento de los "no comprometidos" que critican la política de la Casa Blanca en la guerra en Gaza. La iniciativa obtuvo el 13% de los votos.

