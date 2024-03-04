Supermartes: con Biden y Trump como virtuales ganadores, la atención se centra en California, Texas y Carolina del Norte

Video Elecciones primarias en Virginia 2024: así puedes participar de los comicios del Supermartes

Este Supermartes tendrán primarias 16 estados y un territorio federal. Es considerado el día más importante del calendario de primarias por la cantidad de delegados que se reparten para las nominaciones presidenciales.

Pero hay otros temas que se dirimirán en la jornada y que son de interés local y nacional.

Los más trascendentales son la definición de quienes aspirarán a ocupar el cargo de la senadora demócrata Dianne Feinstein, en California; cómo quedará el balance de poder en el Partido Republicano con la prometida venganza del fiscal Ken Paxton contra algunos de sus compañeros que promovieron su juicio político, y cómo harán los demócratas para mantener el control de la gobernación de Carolina del Norte.

Qué pasa con el puesto del Senado de California

Una de las contiendas más importantes es la primaria de California para el escaño del Senado de Estados Unidos que quedó vacante tras la muerte de la senadora demócrata Dianne Feinstein.

La ocupante temporal del asiento, Laphonza Butler, no se postula para un mandato completo.

En lugar de que los ganadores de las primarias de los partidos se enfrenten en noviembre, California reúne a todos los candidatos en una sola primaria y hace que los dos que obtengan más votos lleguen a las elecciones generales, independientemente del partido al que pertenezcan.

Los demócratas tienen controladas las contiendas a nivel estatal en el estado abrumadoramente azul, y durante meses se especuló que dos miembros destacados de ese partido en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, los representantes Katie Porter y Adam Schiff, lucharían hasta el día de las elecciones.

Pero eso ha cambiado desde que el que fuera jugador de los Dodgers Steve Garvey, se lanzó al ring. Garvey, de 75 años, es republicano y novato en política.

La estrategia de Schiff ha sido emparentar a Garvey con Trump para que los conservadores del estado lo apoyen hasta alcanzar un segundo lugar que saque a Porter de la elección de noviembre y que el demócrata quede como el gran favorito en el estado abrumadoramente liberal.

La venganza

de Paxton contra los republicanos de Texas

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, sobrevivió el año pasado a un juicio político liderado por su propio partido. Ahora quiere venganza y Trump lo está ayudando.

El juicio político surgió de los problemas legales de Paxton. Se enfrentó a un juicio en abril por delitos graves de fraude a la seguridad y a una investigación federal adicional de corrupción por las acusaciones de que utilizó su cargo para favorecer a un donante de campaña que fue la base de los cargos de juicio político.

Paxton tiene como objetivo a más de 30 legisladores estatales republicanos en las primarias, incluido el presidente de la Cámara de Representantes, Dale Phelan.

El fiscal tejano también está tratando de destituir a tres jueces republicanos del tribunal de apelaciones conservador del estado que votaron a favor de limitar los poderes del fiscal general.

La purga de Texas será una prueba sobre cómo los votantes republicanos valoran de sus funcionarios electos.

Podrán mantener los demócratas mantener la gobernación de Carolina del Norte

Carolina del Norte elegirá gobernador en noviembre. Pero antes, los principales candidatos a ocupar el escaño que dejará vacante el demócrata Roy Cooper tendrán que demostrar su capacidad para unir a sus partidos en las primarias.

El fiscal general Josh Stein cuenta con el respaldo de Cooper, quien deja el puesto por haber llegado al límite impuesto por la ley estatal.

El principal competidor de Stein es un exjuez de la Corte Suprema estatal, Mike Morgan, que es negro. Si Stein es capaz de retener una porción significativa de los votantes negros de las primarias, lo cual es esencial para cualquier demócrata que quiera ser competitivo en noviembre.

La campaña de reelección de Biden tiene como objetivo Carolina del Norte porque cree que esos votantes pueden ayudarlo a vencer a Trump allí.

La lucha republicana por Carolina del Norte

El favorito republicano es el vicegobernador Mark Robinson, quien también es negro. Ha sido una figura divisiva para algunos por criticar abiertamente la educación en temas LGBTQ+ durante la educación sexual y por comentarios en una iglesia de que los cristianos están "llamados a ser guiados por hombres".

Sus oponentes republicanos, el tesorero estatal Dale Folwell y el abogado litigante Bill Graham, dicen que Robinson es demasiado polarizador para ganar en noviembre.