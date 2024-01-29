Apunta al Supermartes: Nikki Haley dice que no necesita Carolina del Sur para seguir en las primarias

Video Trump gana en New Hampshire, pero no convence a los independientes, ¿Tiene opciones Nikki Haley?

Después de haber sido derrotada en los caucus de Iowa y las primarias de New Hampshire, la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, dijo el domingo que pretende permanecer en la competencia por la nominación presidencial del Partido Republicanos, sin importar lo que ocurra en las elecciones primarias de Carolina del Sur del próximo 24 de febrero.

Haley dijo también en el programa dominical Meet the Press de la cadena NBC, que el Comité Nacional Republicano (RNC), no ha sido un intermediario honesto en el proceso primario de su partido en 2024.

Más allá de Carolina del Sur

Haley y el expresidente Donald Trump son los dos últimos del que fue un numeroso grupo de contrincantes por la nominación republicana que aún permanecen en pie.

Contrariando la opinión de muchos expertos, la exgobernadora de Carolina del Sur dijo que no necesita ganar su estado natal de Carolina del Sur, el próximo 24 de febrero, para permanecer en la carrera, pero reconoció que debe tener un mejor desempeño que el que logró en New Hampshire.

La candidata recordó que para ganar la elección presidencial primaria de su partido, se necesita el respaldo de 1,215 delegados en la Convención Nacional, la gran mayoría de los cuales aún no han sido asignados.

“Tenemos 17 delegados. Trump tiene 32. Yo diría que es bastante bueno para empezar”, dijo Haley a la moderadora Kristen Welker. “Lo que sí creo que debo hacer es demostrar que estoy ganando impulso. Necesito demostrar que soy más fuerte en Carolina del Sur que en New Hampshire”.

“¿Tiene que ser una victoria? No creo que eso tenga que ser necesariamente una victoria”, agregó la precandidata sobre lo que espera que suceda en el estado sureño.

Nikki Haley apunta hacia el Supermartes

Haley se comprometió a permanecer en la contienda primaria hasta el Supermartes, el día en que se celebrarán las primarias en Alabama, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina del Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont y Virginia, y se elegirán el 36% de los delegados a la Convención Nacional Republicana.

“Tengo toda la intención de ir al Supermartes” explicó Haley, agregando que “vamos a seguir adelante y ver a dónde nos lleva esto. Eso es lo que sabemos que vamos a hacer ahora. Lo tomo un estado a la vez. No pienso demasiado en el futuro, pero no me voy para ninguna parte”.

Sin embargo la precandidata se negó a decir si permanecerá en la batalla hasta la Convención Nacional Republicana que se celebrará del 15 al 18 de julio en la ciudad de Milwuakee.





Comité Nacional Republicano "no ha actuado con honestidad"

En la misma aparición Haley fustigó RNC al que calificó de injusto y parcializado diciendo que “claramente no” estaba actuando de manera justa.

La presidenta del RNC, Ronna McDaniel, había señalado que el organismo apoyaría a Trump si este continúa mostrando el sólido desempeño logrado en los caucus de Iowa y las primarias de New Hampshire.

Tras la victoria de Trump en New Hampshire, McDaniel declaró a Fox News que después de analizar el mapa electoral “no veo un camino hasta la victoria de Nikki Haley".

La semana pasada incluso, un miembro del RNC propuso un plan para designar a Trump como el “probable candidato” del partido, propuesta que fue descartada después de que Trump manifestara su oposición.

“Creo que Trump se excedió cuando los presionó para que lo hicieran, y creo que por eso tuvo que dar marcha atrás” dijo Haley en relación al incidente. “Esta es una democracia. El pueblo estadounidense quiere opinar sobre quién será su candidato. Tenemos que darles esa oportunidad”.

Los motivos de Nikki Haley para seguir en las primarias

Aunque los republicanos que no favorecen la opción de Trump son minoría, constituyen un grupo considerable que alcanzó el 49% en los caucus de Iowa y el 45% en New Hampshire, lo cual podría complicar el camino a obtener los delegados necesarios para lograr la nominación.

Los dos triunfos de Trump tampoco han logrado detener o desacelerar la formidable maquinaria de recolección de fondos de la exgobernadora. Esto podría permitirle avanzar en el calendario de primarias negándole al expresidente la victoria temprana que tanto anhela, e hizo incluso que el expresidente amenazara a quienes contribuyen con la candidatura de Haley.

"Cualquiera que haga una 'contribución' a cerebro de pájaro, a partir de este momento, será excluido permanentemente del campo MAGA", escribió Trump en las redes, usando el apodo que usa para atacar a Haley.