La evolución del Supermartes, el día más importante del calendario de primarias

En esta ocasión, el 5 de marzo 16 estados y un territorio irán a las urnas para asignar más de una tercera parte de los delegados disponibles para que cada partido nomine a su respectivo candidato presidencial a la Casa Blanca.

En el lado republicano, ese día estarán en juego 854 de los 2,429 delegados. Y en el lado demócrata, se asignarán 1,420 delegados.

La importancia del Supermartes radica en el alto número de delegados que se adjudican durante un solo día. Sin embargo, dominar en el Supermartes no le garantiza automáticamente a ese candidato la nominación y mucho menos una victoria que lo lleve a la Casa Blanca.

El Supermartes no siempre fue así

La primera edición de un Supermartes ocurrió en mayo, no en marzo. El martes 25 de mayo de 1976, Gerald Ford y Ronald Reagan se repartieron en partes iguales los seis estados que celebraron primarias republicanas. Desde entonces comenzó a afianzarse el nombre de Supermartes.

En la campaña de 1980, siete primarias tuvieron lugar el martes 11 de marzo. Pero en aquel año también se le llamó Supermartes al último martes en el calendario de primarias, durante el mes de junio.

Así que 1984 se considera el primer Supermartes celebrado en marzo. Aquel martes 13 de marzo, Gary Hart se impuso en siete de los nueve estados en puja, pero no impidió que Walter Mondale quedara con vida hasta finalmente alzarse con la nominación presidencial demócrata. Al final, el republicano Ronald Reagan derrotó holgadamente a Mondale en noviembre de 1984.

El Supermartes se extiende en número y territorio

Cuatro años después, los demócratas adelantaron hasta marzo las primarias en 21 estados, principalmente sureños, con la meta de movilizar al ala más conservadora del partido al inicio del calendario y elegir así a un candidato más moderado.

La estrategia no fue exitosa en aquella ocasión, porque los demócratas terminaron nominando al entonces gobernador de Massachusetts, Michael Dukakis, bastante más liberal de lo que pretendían los demócratas sureños. Dukakis terminó derrotado fácilmente por el republicano George H.W. Bush.

La jornada siguió mutando, para hacerse más diversa geográficamente.

En 2008, 24 estados fueron a las urnas el martes 5 de febrero. Fue la primera vez que el 40% de todos los delegados a las convenciones de ambos partidos estaba en juego el mismo día. La intención era identificar en la etapa inicial del calendario de primarias a los que se perfilaban como nominados presidenciales.

John McCain obtuvo los delegados suficientes para ponerle fin a las aspiraciones de su rival republicano, Mitt Romney. Pero en el lado demócrata, Barack Obama y Hillary Clinton terminaron empatados tras esa jornada.

En 2016, el Supermartes convocó a 12 estados. Y el martes 3 de marzo de 2020, Joe Biden se consolidó como el nominado demócrata al imponerse en nueve de los 14 estados que celebraron primarias ese día.

El Supermartes de 2024

Este 5 de marzo habrá primarias desde Alaska hasta California, y desde Virginia hasta Vermont. Pero en este ciclo electoral muestra a Donald Trump y a Joe Biden con una cómoda ventaja de delegados, por lo que las expectativas se ven de alguna manera disminuidas.

Trump ha ganado 122 delegados tras imponerse en todas las primarias celebradas hasta la fecha, y necesita 1,093 más para alcanzar los 1,215 requeridos para asegurarse la nominación partidista.

Su única rival republicana, Nikki Haley, perdió en Michigan por más de 40 puntos porcentuales e incluso en Carolina del Sur, su estado natal, por más de 20 puntos.

Pero la exembajadora ante la ONU ha expresado planes de mantener su candidatura hasta la Convención Nacional Republicana en julio, en caso de que los delegados tengan dudas sobre nominar a Trump, debido a los múltiples juicios que enfrenta.

