New Hampshire: cómo afecta el retiro de DeSantis el duelo entre Haley y Trump

Las primarias republicanas se redujeron a su mínima expresión con la salida de Ron DeSantis de la carrera por ser el candidato presidencial del Partido Republicano para las elecciones de noviembre y los electores enfrentan ahora una elección bipolar: Nikki Haley o Donald Trump.

Este sencillo asunto “entre un tipo y una dama” —como sintetizó el domingo Haley al saber de la salida de DeSantis, siendo el tipo o 'fella', como dijo ella en inglés, Donald Trump— no significa necesariamente que las cosas vayan a ser más fáciles para la exgobernadora de Carolina del Sur y exembajadora ante la ONU.



Primero, porque el retiro de DeSantis, gobernador de Florida, no implica una migración de votantes que vayan a reforzar su candidatura, como si puede ocurrir con los que respaldaban al exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, quien dejó la competencia dos semanas atrás.

Varias encuestas indican que los simpatizantes de DeSantis tienen mayoritariamente como segunda opción a Trump. En el caso de los seguidores de Christie, Haley era su segunda opción.

El trasvase de votos de DeSantis a Trump es lógico si se considera que el gobernador, cuando empezó su campaña el año pasado con mejores auspicios, se vendía como un “Trump, sin drama”, dando a entender que las diferencias con este eran estéticas y de formas, más que de fondo o plataforma política.

De hecho, el gobernador dio su apoyo inmediato al expresidente al anunciar su retiro. Trump lo aceptó, y con eso parece finalizado el conflicto entre el exmandatario, que consideraba que la aspiración de DeSantis fue una “traición”.





Sin cambios importantes en New Hampshire para Haley

En el caso específico de New Hampshire, DeSantis figuraba constantemente por debajo del 10% del apoyo entre encuestados, por lo que sus seguidores no moverían demasiado la aguja en favor de Haley, aun en el caso de que se plegaran masivamente en favor de ella.

Cuando la competencia era cosa de tres, los simpatizantes de Haley decían que aspiraban a un buen desempeño en las primeras elecciones primarias de la temporada ( después del caucus de Iowa), lo que implicaba un segundo lugar bien apuntalado.

Ese segundo lugar ya está garantizado y lo que queda por verse es cuánto puede ser la diferencia entre Trump, quien se da por descontado que será el vencedor.

La opción de ella radica más en los votantes indecisos y los independientes entre quienes vende la idea de que Trump (como el aspirante demócrata a la reelección Joe Biden) son el pasado y que ella es la posibilidad de una nueva dinámica para el GOP y el país.

De todos modos, independientemente del resultado en New Hampshire, todo parece indicar que Haley seguirá dando la pelea al menos hasta el llamado Supermartes del 5 de marzo, cuando una docena de estados tengan sus primarias, incluyendo los pesos pesados electorales que son Texas y California.

Antes de eso, serán las elecciones en Nevada y en Carolina del Sur. Este último es un estado muy simbólico, porque es el del que ella fue gobernadora.

¿Arriesga Haley una humillación en Carolina del Sur?

El promedio de encuestas del sito especializado 538 da a Trump cerca del 61% de respaldo (10 puntos más del que tenía a principios de año) frente a 25% para Haley (un crecimiento más modesto de 5 puntos en un mes) y un 9% para DeSantis, ahora fuera de competencia.

Algunos pronostican que Haley no se arriesgará a sufrir la humillación de una derrota tan abrumadora en su propio estado y que seguirá los pasos de DeSantis, Christie, el empresario Vivek Ramaswamy y el senador Tim Scott, los aspirantes que desistieron del empeño de ser candidatos en el último mes.

Pero la exgobernadora le aseguró a ABC News el domingo que no pensaba abandonar tras New Hampshire y que seguiría haciendo campaña en su estado natal.

"Vamos a casa en Carolina del Sur (...). Vamos a recorrer de punta a punta un estado que amamos tanto. No nos vamos a echar atrás tan pronto", afirmó Haley a la pregunta de si se retiraría si Trump le sacaba más de diez puntos en su propio feudo.

Por ahora, las cosas están como en febrero del 2023, cuando Haley se convirtió en la primera persona en desafiar a Trump en las primarias.

Entonces, pocos creían que la exgobernadora tuviera el piso necesario para enfrentarse a Trump, incluso en momentos en que la candidatura del expresidente no se había nutrido al punto en el que está hoy, cuando a su ascendente natural dentro del Partido Republicano se ve reforzado por los varios casos legales que hay en su contra y que él ha logrado presentar como evidencia de una persecución política en su contra.