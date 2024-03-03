Nikki Haley le gana a Donald Trump las primarias republicanas del Distrito de Columbia

Video ¿Los republicanos que votan por Nikky Haley lo harán por Donald Trump? El debate en Línea de Fuego

Nikki Haley ganó este domingo las primarias republicanas en el Distrito de Columbia, anotándose su primera victoria de la campaña de 2024.

La exgobernadora de Carolina del Sur ganó con casi un 63% (cerca de 1,300 votos) mientras el expresidente Donald Trump, favorito para hacerse con la candidatura del partido conservador, se quedó en poco más de un 32% (676). Haley ganó los 19 delegados en juego.

Esta victoria, aunque está lejos de ser significativa para el resultado final de la contienda, detiene al menos temporalmente la barrida de Trump en las votaciones del Partido Republicano, aunque es probable que eso dure solo hasta el Supermartes de esta semana.

“No sorprende que los republicanos que están más cerca de la disfunción en Washington rechacen a Donald Trump y todo su caos”, dijo en un comunicado la portavoz de Haley, Olivia Perez-Cubas, quien destacó que la también exembajadora ante Naciones Unidas se convirtió en la primera mujer en ganar unas primarias republicanas en la historia.

Por su parte, la campaña de Trump publicó un comunicado afirmando que la victoria de Haley en DC la corona "reina del pantano", como se refiere el expresidente al aparato burocrático y agentes de cabildeo asentados en la capital del país.

"Los resultados en Washington DC reafirman el objetivo de la campaña del presidente Trump: él drenará el pantano".

Haley sigue hasta el Supermartes, al menos

A pesar de sus primeras derrotas, Haley ha dicho que seguiría en la carrera al menos durante esas contiendas, aunque se ha negado a nombrar ninguna primaria en la que se sintiera segura de que ganaría.

Tras la derrota de la semana pasada en su estado natal de Carolina del Sur, Haley se mantuvo firme en que los votantes de los lugares siguientes merecían una alternativa a Trump a pesar de su dominio hasta ahora en la campaña.

Washington DC es una de las jurisdicciones más fuertemente demócratas de la nación, con solo unos 23,000 republicanos registrados en la ciudad. El demócrata Joe Biden ganó el distrito en las elecciones generales de 2020 con el 92% de los votos.

Haley celebró un mitin en la capital del país el viernes antes de regresar a Carolina del Norte y a una serie de estados que celebran primarias el Supermartes. Bromeó con más de 100 simpatizantes dentro del salón de baile de un hotel: "¿Quién dice que no hay republicanos en Washington? ¡Vamos!".

"Estamos intentando asegurarnos de que tocamos todas las manos que podemos y hablamos con todas las personas", agregó.

