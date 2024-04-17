Lo que se sabe de los primeros siete jurados escogidos en el juicio penal a Trump

Video Revelan el cuestionario para elegir al jurado del juicio contra Trump por los pagos secretos a Stormy Daniels

Como parte del largo y exhaustivo proceso de selección del jurado, el martes se escogieron a siete de los 12 miembros que integrarán el jurado del juicio penal contra Donald Trump en Nueva York por el caso de alteración de registros comerciales para encubrir un soborno a la actriz porno Stormy Daniels, el primero de los cuatro juicios criminales que enfrenta el expresidente.

El proceso de selección del jurado para este juicio continúa este jueves. Quedan por escoger a otros cinco miembros y seis suplentes, según Juan Merchán, el juez de Nueva York de origen colombiano que supervisa el caso.

Los jurados se escogen entre una lista de personas convocadas, todas residentes en Manhattan, a las cuales se les realiza un interrogatorio sobre sus antecedentes y su capacidad de ser justos e imparciales en este proceso legal.

Decenas de estas personas han sido desestimadas desde el primer día del juicio. Varias de ellas fueron eliminadas tras haber sido confrontadas por el abogado de Trump, Todd Blanche, por publicaciones que hicieron en sus redes sociales que podían dar a entender que no eran afines a Trump. Algunos candidatos fueron excusados por sus creencias políticas o posible parcialidad. Otros expusieron motivos de salud o laborales para no formar parte del jurado.

Finalmente, siete personas ya han sido escogidas. Aunque responden a preguntas, sus identidades no se dan a conocer y se identifican solo con letras y números. De los siete jurados escogidos hasta ahora, cuatro son hombres y tres mujeres, entre jóvenes y personas de mediana edad, de profesiones diversas.

Esto es lo que sabemos de cada uno de ellos, según lo que respondieron en el proceso de selección:

Jurado 1 (B400), el presidente

Es un hombre nacido en Irlanda, que actualmente vive en West Harlem.

Trabaja en ventas y tiene educación universitaria.

Es casado, sin hijos. Disfruta hacer actividades al aire libre.

Para informarse suele leer The New York Times, The Daily Mail y "algunas cosas" de Fox News y MSNBC.

y "algunas cosas" de y Cuando se le preguntó si conocía los otros casos penales contra Trump dijo: "He escuchado de alguno de ellos".

Su función de presidente del jurado implica que presidirá las deliberaciones y actuará como comunicador con el tribunal.

Jurado 2 (B280)

(luego pidió ser excusada por preocupaciones sobre la revelación de su identidad)

Mujer, neoyorquina. En los últimos tres años ha vivido en el Upper East Side de Manhattan.

Enfermera de oncología durante 15 años.

Vive con su pareja. No está casada y no tiene hijos.

Se informa a través de The New York Times, CNN y Google. Tiene una cuenta de Facebook.

CNN y Google. Tiene una cuenta de Facebook. Dijo que en realidad no tenía una opinión sobre Trump y que "nadie está por encima de la ley". "Ni siquiera sabía que venía para esto", dijo, sobre su papel de jurado.

Jurado 3 (B381)

Hombre “de joven a mediana edad”, natural de Oregón y residente de Chelsea.

Trabaja como abogado corporativo.

No está casado ni tiene hijos.

Le gusta caminar y correr en su tiempo libre.

Se informa a través de The New York Times , Wall Street Journal y Google.

, y Google. Dijo que podía inferir la intención sin tener que leer la mente.

Admitió que no estaba muy familiarizado con las acusaciones contra el expresidente. "En realidad, no estoy muy familiarizado con los otros cargos. Realmente no sigo las noticias tan de cerca, es un poco embarazoso decirlo".

Jurado 4 (B89)

Hombre mayor, natural de Puerto Rico. Reside desde hace 40 años en el Lower East Side de Manhattan.

Casado, con hijos adultos y dos nietos.

Lleva su propio negocio de consultoría y capacitación tecnológicas.

No tiene mucho tiempo libre. Su hobby es su familia.

es su familia. Se informa a través de New York Daily News, The New York Times , podcasts de YouTube, Google y X.

, podcasts de YouTube, Google y X. Fue jurado en un juicio civil, pero no recuerda si llegó a un veredicto, pues fue hace mucho tiempo.

Dijo sobre Trump que es "fascinante y misterioso". "Entra en una habitación y causa una reacción en la gente, de una forma u otra". "Lo encuentro realmente interesante. Realmente, este tipo puede hacer todo esto. 'Wow', eso es lo que pienso".

Jurado 5 (B374)

Mujer negra, joven, neoyorquina, ha vivido toda su vida en Harlem.

No está casada ni tiene hijos.

Es profesora de Inglés en una escuela y tiene un Máster en Educación.

Su madre y su padrino son jubilados del Departamento de Policía de Nueva York.

En su tiempo libre le gusta escribir y el teatro.

Se informa a través de Google y TikTok y escucha el programa de radio 'The Breakfast Club'.

Fue la única que dijo que no estaba al tanto de que Trump enfrentase otros cargos criminales.

Dijo sobre Trump que, como "mujer de color" tenía amistades con fuertes opiniones sobre él pero que ella evita la política, no sigue mucho las noticias y puede ser imparcial.

También alabó una característica del expresidente: "Dice lo que piensa".

Jurado 6 (B297)

Mujer joven, neoyorquina, ingeniera de software.

Comparte una vivienda en el barrio de Chelsea con otras tres personas.

Se graduó hace poco y trabaja para la compañía Walt Disney.

No está casada ni tiene hijos.

En su tiempo libre le gusta ver obras de teatro, ir a restaurantes, a bailar y ver televisión.

Se informa sobre todo a través de The New York Times y TikTok.

Dijo que podía tratar a Trump como a cualquiera otra persona en el juicio. "Seré justa e imparcial".

Jurado 7 (B269)

Hombre de mediana edad. Vive en el Upper East Side de Manhattan.

Trabaja como litigante civil.

Está casado y tiene hijos.

Le gusta pasar tiempo al aire libre y con sus hijos.

Se informa sobre todo a través de The New York Times, New York Post, The Wall Street Journal y The Washington Post. También escucha 'Car Talk' de NPR, la radio pública WNYC y el podcast 'SmartLess'.

Dijo que apoyaba algunas de las políticas de la presidencia de Trump y que no estaba de acuerdo con otras. "No conozco a ese hombre y no tengo ninguna opinión personal sobre él", dijo.