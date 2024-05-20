Cambiar Ciudad
Michael Cohen admite desde el estrado haber robado miles de dólares a la Organización Trump

En el último día del interrogatorio, el exabogado del expresidente Donald Trump y testigo clave de la Fiscalía admitió haber robado decenas de miles de dólares de su empleador.

Univision
El exabogado personal de Donald Trump y testigo estrella de la Fiscalía, Michael Cohen, admitió haber robado dinero que su empleador le había confiado para pagar por los servicios tecnológicos de una compañía llamada Red Finch, la misma organización que había proporcionado los seguidores que aparecieron en la Torre Trump cuando el expresidente anunció su candidatura en 2015.

Cohen terminó de ser interrogado este lunes por el abogado defensor Todd Blanche, al reiniciarse el juicio penal por falsificación de registros comerciales al que está siendo sometido el expresidente.

Al detallar los $420,000 recibidos por Cohen en 2017 que la Fiscalía alega que incluían el reembolso por el soborno que el testigo había pagado con su propio dinero a la actriz porno Stormy Daniels, Blanche sacó a relucir que Cohen había robado dinero a la Orgazinación Trump.

Según Cohen el dinero se dividió en $130,000 dólares para reembolsar el pago que hizo a Daniels con su propio dinero, $50,000 por servicios tecnológicos debidos a una empresa llamada Red Finch, $180,000 dólares para el pago de los impuestos estimados por el dinero recibido y una bonificación de $60,000.

Según Cohen, Red Finch había sido contratada para manipular una encuesta en la cadena CNBC sobre empresarios famosos en la que Trump no aparecía en un lugar prominente.

"Ese año faltaron $100,000 a tu bonificación", preguntó Blanche. "Correcto", respondió Cohen, confirmando que al igual que otros años había esperado recibir $150,000 dólares como bono anual.

"Así que de los $50,000 que recibiste para Red Finch sólo le pagaste $20,000 al propietario de Red Finch, ¿verdad?", preguntó Blanche. "Sí, señor", dijo Cohen.

Blanche procedió a explicar que Cohen pagó los $20,000 al propietario de Red Finch en efectivo en una bolsa de papel y que había retirado el dinero en dos días distintos.

"Simplemente no quería sacar $20.000 de una vez”, dijo Cohen.

Cohen añadió que si bien Red Finch quería el pago completo de los $50,000 que se les adeudaba, finalmente aceptaron el dinero que recibieron.

"Entonces, le robaste a la organización Trump", preguntó Blanche. "Sí señor", respondió Cohen.

Cohen admitió que había informado del robo a la oficina del fiscal de distrito. "¿Alguna vez tuviste que declararte culpable de hurto?", preguntó Blanche.

"No señor", dijo Cohen admitiendo que no enfrentó cargos penales por sus acciones.

Michael Cohen agrega contexto al caso de Red Finch

Después de que la defensa terminó de interrogar a Cohen, la fiscal Susan Hoffinger procedió a interrogar nuevamente al testigo, quien añadió contexto al asunto de los pagos a Red Finch.

Según Cohen, Red Finch había sido contratada para manipular una encuesta en línea de la cadena CNBC, sobre los empresarios más famosos del siglo pasado para que Trump alcanzara un lugar prominente, ya que el entonces candidato presidencial republicano “estaba muy abajo y eso lo molestaba".

El testigo dijo que Red Finch había dicho que podía manipular el algoritmo de la encuesta para que Trump quedara en los primeros lugares del sondeo.

Cohen dijo que al final Trump quedó en noveno lugar, y que se había negado a pagarle a Red Finch porque no se molestó en cumplir con lo acordado.

Trump está siendo juzgado por 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales para esconder los reembolsos hechos a Cohen por el soborno pagado a Daniels en octubre de 2016 días antes de las elecciones de ese año, los cuales fueron registrados en la contabilidad de la Organización Trump como honorarios legales pagados a Cohen.

La Fiscalía alega que el soborno fue hecho para que Daniels no divulgara su historia sobre un supuesto encuentro con Trump en 2006 en el que mantuvieron relaciones sexuales.

Según la acusación, a través del pago a Daniels Trump intentó ocultar información dañina al público para proteger su campaña presidencial de 2016, lo que constituyó una violación a la ley federal sobre contribuciones a campañas electorales, permitiendo a la Fiscalía elevar los cargos a la categoría de ‘delitos graves’.

Trump se declaró inocente de todos los cargos y ha negado repetidamente haber mantenido relaciones sexuales con Stormy Daniels.

Relacionados:
Donald Trump Organización Trump Juicios Tribunales Michael Dean Cohen Dinero Fiscal Stormy Daniels

